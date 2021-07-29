Yeni seçilen devlet başbakanı yemin etti

Güney Amerika ülkesi Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Pedro Castillo, parlamentoda yemin etti. Solcu lider Castillo, Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümünde parlamentoda düzenlenen törende, kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinin ardından devlet başkanlığı görevini Francisco Sagasti'den devralarak yemin etti.