Yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 32 ölü

Peru’da bir yolcu otobüsünün kontrolü kaybedip vadiye düşmesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan bazı yolcuların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Huanuco ile başkent Lima arasında sefer yapan otobüs 63 yolcu taşıyordu.

Kazanın sebebi konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Bununla birlikte polis müdürü Cesar Cervantes, “yüksek süratle giden şoförün dikkatsizliğinin” kazaya neden olma ihtimalini yüksek olduğunu bildirdi.

Peru, şehirlerarası yolların kötü olması, tabela olmaması, yeterli kontrol yapılmaması, ve aşırı süratli araç kullanımı yüzünden Güney Amerika’da en fazla trafik kazasının yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

Kaynak: Euronews