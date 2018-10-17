Yolsuzluk protestosuna polis müdahalesi

Haiti'de binlerce göstericinin katıldığı petrol yardım programı fonlarının kötüye kullanımının protestosunda 3 kişi yaralandı.

Ada ülkesinin başkenti Port-au-Prince'de binlerce kişi Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını protesto etti. Göstericiler yolları kapattı, lastik yaktı ve güvenlik güçlerine taşla saldırdı.

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gösteriler sırasında biri polis memuru 3 kişi yaralandı.

Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.



Kaynak: AA