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Libya çöllerinde safari heyecanı

GENEL 15.05.2021, 14:45
Libya çöllerinde safari heyecanı
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Libya'nın farklı şehirlerinden gelerek Misrata yakınlarındaki Arar bölgesinde toplanan yüzlerce genç, arazi aracı ve 4 çeker kamyonetlerle çölde safari yaptı.