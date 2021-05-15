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Libya çöllerinde safari
GENEL
15.05.2021, 14:45
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Libya'nın farklı şehirlerinden gelerek Misrata yakınlarındaki Arar bölgesinde toplanan yüzlerce genç, arazi aracı ve 4 çeker kamyonetlerle çölde safari yaptı.
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#emine erdoğan
#corona virüsü
#koronavirüs
#mescidi aksa
#yabancı öğrenci
#Marmara
#Ayasofya Camii
#Hiroşima atom bombası
#Google
#Türk bayrağı
#MEB özel okul başvuru
#zorlayıcı diplomasi
#NFK
#SL
#obama esad
#israil sisi
#Kathimerini gazetesi
#Erdoğan taziye
#Milano
#Berlin Resmen İkiye Ayrıldı