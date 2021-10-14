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Lübnan sokakları karıştı

GENEL 14.10.2021, 14:19
Lübnan sokakları karıştı
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldığı, olayda 3 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.