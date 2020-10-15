100 yılın savaşı ve Azerbaycan - Ermenistan

Dr. İbrahim Allahverdiyev – Bakü Ekim 2020

Şu anda Azerbaycan`da son yüzylının en önemli savaşlarından birine tanıklık yapıyoruz. Sonuçları bakımından önümüzdeki yüzyılın da en önemli gelişmelerini izleyebiliriz. Azerbaycan ordusu 26 yıllık aradan sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması yolunda en önemli adımını atmakta. Allah muzaffer eylesin.

Yalnız askeri alanda savaş kadar önemli bir durumla karşı karşıyayız. Herkes yeni dünya düzeninin hazırlığı içerisinde. İkinci Karabağ savaşının bu açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Peşinen söylüyorum. Hiçkimse Azerbaycan halkının, askerinin yaptıklarını hafife aldığımı düşünmesin. Ne halkımızın birlik beraberliği küçümsünecek bir durum ne de Türkiye`nın desteği. İran Türklerinin ve Pakistanlı kardeşlerimizin yanı sıra Iraklı Türkmenleri de unuttuğum düşünülmesin. Öncelikli olarak alemi İslam'ın her bir üyesinin her bir Müslümanın bu hakk davamızda yanımızda olduğunu bilmek gurur verici bir durum. Ancak Müslüman olmasa da ehli vicdan herkes şu anda Azerbaycan`ın yanında.

Gelelim son dönemde oluşan uluslararası konjonktüre. Corona salgının patlaması ile ya da daha doğru bir ifade ile patlatılması ile beraber dünya 3'ncü cihan savaşının provası ile karşı karşıya kaldı. ABD`de yaşanan iç sorunun dünya gündemini işgal etmesine karşı olan güçler herkesi kendi sorunu ile baş başa bıraktı. Tabiri caizse Azerbaycan`ın da içerisinde yer aldığı birçok ülke vatandaşları bunaltıldı. Hiç kimsenin başını kaldıracak mecali kalmadı. Tam da o sırada Tovuz saldırısı başladı ve Türkiye askeri gücü Azerbaycan`da tatbikata başladı. Türkiye`nın Azerbaycan`a desteğinin askeri tatbikatla ya da siyasi açıklamalarla sınırlı olmadığı herkese malum. Soru şu. Nasıl oldu ki ABD merkezli batı ülkeleri Türkiye`nın aktif rolünü görmezden geliyor? İkinci önemli soru ise Rusya neden daha önce Gürcistan`da ya da Ukrayna` da olduğu gibi askeri müdahalede bulunamadı?

Hedef Rusya

Birinci soruyu cevaplayalım. Batılı ülkeler Rusya`nın bölünmesi konusunda hemfikir. Ancak hiçbirisi de Rusya ile savaşı göze alamıyor. Gürcistan denemesi başarısız oldu. Mihail Saakaşvili yönetiminin Abhazya ve Güney Osetya müdahalesi Kremlin sarayının sert karşılğı ile sonuçlandı. Gürcüler neredeyse başkent Tiflisi dahi Ruslara kaptıracaktı. Ancak ABD ve batı Avrupa ülkeleri buna müsaade etmedi. Rus askeri uzmanlar Gürcistan sonrasında Rusların Azerbaycan`a müdahil olacağına ve Abhazya, Güney Osetya`da olduğu gibi Dağlık Karabağ`ın da sözde bağımsızlığının Rusya tarafından tanınacağına dair yorumlarda bulunuyorlardı. Böyle bir müdahele durumunda Azerbaycan`ın kendisinin dahi bağımsızlığı sonlandırılabilirdi. Ancak Türkiye ile savaşı göze alamayan Putin Kırım savaşını başlattı. Kısa süre içerisinde Ukrayna`da görev yapan Rus kökenli komutanların da yardımı ile Kırım işgal olundu. Rusya bununla da yetinmeyerek Donbass savaşını başlattı. Ancak Ukrayna ile savaş Kremlin'e pahalıya mal oldu. Ruslar Ukrayna`nın kısa bir süre içerisinde teslim olunacağını düşünüyordu. Ancak Ukrayna halkı ve yönetimi Kremlin'in beklentilerini tarihe gömdü. Böylece Ukrayna üzerinden Avrupa pazarına çıkarılan Rus petrol ve doğalgazı da satılamaz oldu. En iyimser yoruma göre Rus ekonomisi bu savaş sonucunda 300 milyar dolar zarar gördü və hala görmeğe devam ediyor.

En büyük tek alternatif Türkiye kaldı. Türkiye ile Azerbaycan sebebiyle benzer sorunun yaşanması Rusya`nın sonu olabilirdi. Bu yüzdendir ki Rusya eskiden olduğu gibi Karabağ savaşına aktif bir şekilde müdahil olamıyor. Ayrıca Ruslar Türk askerleri ile Suriye ve Libya cephesinde karşı karşıya geldiği için sonucun kendileri açısından vahim olacağından emin.

Toplam nüfusu 150 milyon olan Rusya dünyanın en büyük toprak sahibi ülkesi konumunda. Nüfusu 2 milyara yaklaşan Çin ile komşu olan Rusya`nın önümüzdeki yıllar içerisinde toprak bütünlüğünü koruması imkansız gözüküyor. Putin sadece belli bir dönem içerisinde bunu ertemeği başardı. Ancak Karabağ savaşının bitmesi ile beraber yeni bir durum ile karşı karşıya kalacağı aşikardır.

İran`ın hamleleri

Şu anda Azerbaycan`ın önemli bir kısmı İran`ın mevcut yönetiminin Karabağ savaşında Ermenistan`dan yana tavır aldığını düşünüyor. Bu fikre karşı olanlar ise dini deliller sunarak barış dönemindeki ticari ilişkilerin dinen caiz olduğunu öne sürüyor. İran ve Türkiye Rusya ile aynı şekilde değerlendirilemez. Rusya`da iktidarlar değişse de Güney Kafkasya politikası değişmedi, bundan sonra da değişmesi beklenemez. İran ve Türkiye gibi ülkelerde ise durum çok farklı. Öncelikli olarak şunu herkes bilmeli. İster İran isterse de Türkiye`de bulunan halkın kahir çoğunluğu her türlü maddi manevi desteği ile Azerbaycan halkının yanında yer alıyor. Hiçkimse İran`da ikamet eden 40 milyondan fazla Azerbaycan Türkünün gücünü küçümseyemez. Onların çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösteriler Tahran yönetimini iyice korkutmuş. Resmi olmayan ancak bölge insanları tarafından verilen haberlere göre İran`ın manevi başkenti Meşhed şehrinde dahi sayıları milyonlarla ifade edilen Türkmenler tarafından Azerbaycan`a destek gösterileri düzenlendi. Muhtemelen Karabağ savaşı sonrasında Rusya`nın bölünme sürecine paralel olarak İran`da da hükümet değişimi yaşanabilir.

Hak ile batılın savaşı

Karabağ savaşı nihayetinde Hak ile batılın savaşıdır. Azerbaycan son 200 yıl devam eden kanseri yok etmenin peşinde. İnşeAllah zafer Azerbaycan askerinindir. Ancak özellikle medya üzerinde etkili olan bazı çevreler bu savaşın dini temellerini yok saymak için yoğun çaba sarfediyor. Tamamen resmi söylemlerin kölesine dönüşmüş sözde ilahiyyat camiasının da bazı üyeleri de buna destek oluyor.

Biz bu savaşa Müslümanlar olarak katılıyoruz. Savaşta hayatını kaybedenlerin şehit olduğuna dair inancımız tamdır. Bu darul İslamın temizlenmesi çabasıdır. Camilerimizin kurtarılması topraklarımızda yeniden ezanların gelmesi ile yapılan bir mücadeledir. Biz Ermenistan ile Hristiyan olduğu için değil bir terör merkezi olduğu için mücadele ediyoruz. Hocalı ve Gence saldırıları bunun sadece birkaç örneğidir.

Bu Hakk savaşımızda yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. Sonsuz teşekkürler.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 14:43