Avrupa siyasetinden bir Berlusconi geçti

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti. Ülkenin savaş dönemleri haricinde en uzun süre iktidarda kalan ismine dair detayları anlattık.

İtalya’nın savaş dönemleri haricinde en uzun süre iktidarda kalan ismi Silvio Berlusconi…

Başbakan, müteahhit, medya patronu, ülkenin en zengin insanı ve Milan kulübünün başkanı…

Yıllar içinde pek çok unvana sahip oldu. Hapis yattı, ilişkileri İtalya gündeminden düşmedi.

Onun hikayesi 1936 yılında Milano’da başladı. Babası bankacı annesi ev hanımıydı. Hareketli bir çocukluk geçiren Berlusconi Milano Üniversitesi’nde Hukuk okudu. 1961 yılında reklamcılığın yasal yönleri üzerine bir tezle onur derecesiyle mezun oldu. Medyaya olan ilgisi daha o yıllarda ortaya çıkmıştı ancak sektöre adım atması için önce zenginliğe doğru yol alması gerekiyordu.

Kariyerine inşaatla başladı

Berlusconi, onu İtalya’nın en zengin insanı yapacak kariyerine müteahhit olarak başladı. 1960’ların sonlarına doğru Milano’nun doğusunda 4000 konutluk Milano Due projesini inşa etti. İlerleyen yıllarda da inşaat projeleri devam etti.

Berlusconi, medya dünyasına 1973 yılında Milano’nun batısında Segrate bölgesine inşa edilen konutlara hizmet vermek için kurduğu küçük bir kablolu televizyon şirketi olan TeleMilano ile girdi. TeleMilano aynı zamanda ülkenin ilk özel kanalıydı. 5 yıl içinde medya işini büyütecek, 1978 yılında ilk medya grubu olan Fininvest’i kuracaktı.

1986 yılında ününe ün katacak bir yatırım yaptı ve dünyaca bilinen İtalyan futbol kulübü AC Milan’ı satın aldı. 2004 yılına kadar başkanlık yaptığı Milan yıllar boyunca fırtına gibi esti, müzesini kupalarla doldurup, dünyanın en ünlü futbolcularını kadrosuna kattı. Milan, Berlusconi’ye duyulan sempatiyi arttırdı, herkes tarafından bilinir, tanınır hale getirdi.

1993'te medya imparatorluğunu ilan etti

Berlusconi yıllar geçtikçe hem işini hem de servetini büyütmeye devam etti. 1993 yılında ise Mediaset’i kurarak medya imparatorluğunu ilan ediyordu.

Arkasına aldığı bu güç sayesinde siyasete atılmasıyla, yıldızının parlaması aynı zamanda gerçekleşti.

Ocak 1994’te kurduğu Forza Italya partisi ile hızla İtalyan siyasetinin ön saflarına çıktı , Temsilciler Meclisi’ne seçildi ve 1994 İtalya genel seçimlerinin ardından koalisyon hükümeti kurarak başbakan oldu.

Fakat Berlusconi’nin kabinesi, koalisyon partileri arasındaki iç anlaşmazlıklar nedeniyle dokuz ay sonra çöktü.

1996 İtalya genel seçimlerinde tekrar aday oldu fakat Romano Prodi’ye karşı kaybetti. 2001 yılı geldiğinde istediğini aldı.

Dünyanın en güçlü insanları listesine girdi

Seçimden zaferle çıkıp Başbakanlık koltuğuna oturan Berlusconi 2006 yılına kadar geçen 5 yıl içinde 2 hükümet kurdu. 2006’daki mağlubiyetini 2008 yılındaki yeni zaferi izledi. 8 Mayıs 2008’de bir kez daha Başbakan olarak yemin etti.

Artık öylesine ünlüydü ki, bir derginin ‘Dünyanın En Güçlü İnsanları 2019’ listesinde 12. sırada yer aldı.

Avrupa borç kriziyle ilgili artan mali sorunların ortasında çırpınırken İtalyan ekonomisi de yara aldı. Parlamentodaki sert tartışmalar, anlaşmazlıklar Berlusconi hükümetini azınlığa düşürünce 2011 yılında başbakanlık serüveni sona erdi.

Haziran 2013’te girdiği seçimde aradığını bulamadı. Siyasette yenilgiyi, yargı süreçleri izledi.

1 Ağustos 2013’te Berlusconi vergi sahtekarlığından mahkum oldu. Üç yılı affedilen dört yıllık hapis cezası ve iki yıl kamu görevi yasağı Yüksek Yargıtay tarafından onaylandı. Yaşı 70’i aştığı için doğrudan hapis cezasından muaf tutuldu. Cezasını ücretsiz sosyal toplum çalışması yaparak çekti.

Ocak 2019’da İtalya’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday oldu. Seçimde Forza İtalya, tarihinin en kötü sonucunu aldı ancak Berlusconi, meclisin en yaşlı üyesi olarak parlamentoya döndü. 2022 İtalya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyel bir adaydı fakat seçimi Sergio Mattarella kazandı.

Türkiye ile ilişkileri

Türkiye – İtalya ilişkileri hemen her dönem sorunsuz olarak tanımlansa da Berlusconi dönemlerinde iki ülkenin daha da yakınlaştığı zamanlar oldu. İki ülke liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Silvio Berlusconi birbirlerine “dost” olarak seslendiler.

Berlusconi 2003 yılında Bilal Erdoğan’ın nikah şahitliğini yapmış, 2018 yılında da seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yemin törenine bizzat katılmıştı.

5 Nisan 2023’te Milano’da San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan eski İtalya Başbakanı Berlusconi’ye lösemiye bağlı enfeksiyon tedavisi uygulandı.

Hastanede yapılan açıklamada 86 yaşındaki siyasetçinin ‘kronik bir lösemi hastalığı olduğu ancak akut olmadığı’ söylenmişti.

Berlusconi’nin boşanmayla sonuçlanan iki evliliğinden 5 çocuğu bulunuyordu.