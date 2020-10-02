Dağlık Karabağ Meselesi’nde İran’ın Pozisyonu

Ali Şahin



Güney Kafkasya’nın en sıcak bölgelerinin başında kuşkusuz Dağlık Karabağ gelmektedir. Azerbaycan topraklarının %20’lik bir kısmına tekabül eden Dağlık Karabağ, 1992 yılından beri Ermenistan’ın işgali altındadır ve ateşkesten bu yana donmuş çatışma bölgeleri içindedir. Ermenistan’ın gerçekleştirdiği işgal ve soykırım nedeniyle yüz binlerce Azerbaycan Türkü yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalmıştır. Azerbaycan bölgenin kendisine ait olduğunu savunurken Ermenistan bölgeye yerleştirdiği Ermeniler neticesinde oluşturduğu fiili durumu gerekçe göstererek bu bölgede bir yapılanmaya ve dünyaya bunu kabul ettirmeye çalışmaktadır. Ancak hem Azerbaycan hem de diğer devletler Ermenistan’ın bu politikasını reddetmektedir. Dağlık Karabağ meselesinden dolayı iki devlet de birbirine zaman zaman ufak çaplı çatışmalar yaşasa da son zamanlarda Ermenistan’ın saldırgan bir politikaya izlemesi yüzünden bölgede tansiyon artmış, Azerbaycan’ın topraklarına saldırılar düzenlenmiş ve pek çok sivil hayatını kaybetmiştir.

Son dönemdeki çatışmanın ilk fitili 12 Temmuz’da Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırmasıyla ateşlendi. Bu saldırı neticesinde bölgedeki tansiyon yükselirken iki taraf güvenlik ikileminin de etkisiyle silahlanma ve çeşitli tatbikatlar gerçekleştirme kararı aldı. 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın Azerbaycan köylerine saldırması sonrasında bölgede tansiyon yeniden yükseldi veiki taraf seferberlik ve “savaş durumu” ilan etti. Bu süreçte Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ Bölgesine girdi ve bazı noktaları ele geçirdi. Ancak yaşanan gelişmelerin bölgesel dengelerini nasıl etkileyeceği önem kazanmakla beraber İran’ın rolü bu süreçte önem arz etmektedir.

Bölgede yaşanan çatışmalar esnasında İran sessizliğini korurken, İran basınında birtakım haberler çıktı. Bazı basın kuruluşları Ermenistan’ın haksız işgalini görmezden gelirken Azerbaycan’ı suçladı. Bunun yanı sıra İran, Ermenistan sınırına yakın 6 köyü boşaltırken, Güney Azerbaycan’da yayın yapan Azerbaycan Türklerinin kanallarına erişimi kesti. Ayrıca Tebriz Cuma İmamı Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim, Ayetullah Ali Hamaney’in Karabağ hassasiyetine değinerek Karabağ’ın İslam toprağı ve bölgede ölen her bir askerin şehit olduğunu ifade ederek Azerbaycan’a baş sağlığı diledi. İran resmi makamlarından yapılan resmi açıklamada da bölgedeki mücadeleyi yakından endişe ile takip ettiklerini ve çatışmaya biran önce son verilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak İran’ın yaptığı açıklamaların yanı sıra bazı sosyal medya hesapları üzerinden İran’dan Ermenistan’a silah ve teçhizat sevkiyatı yaptığına dair videolar servis edildi.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sırasında İran’ın doğrudan reaksiyon göstermemesi ve hatta Azerbaycan aleyhine yayınlar yapılması birtakım kesimlerce şaşkınlıkla karşılanmıştır. Çünkü İran Anayasası’nda, dış politika ilkesi olarak İran’ın dünyadaki tüm mustazafların yani ezilenlerin hamisi olarak kendini tanımlamaktadır. Hatta Azerbaycan’ın hem Müslüman hem de Şii olması bakımından İran’ın doğrudan destek vermesi beklenmiştir. Ancak İran’ın son yıllarda Dağlık Karabağ meselesinde tarafsız kaldığı hatta Ermenistan’a örtülü destek verdiği bilinmektedir. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ işgali sırasında Türkçü söylemlerde bulunan Ebulfez Elçibey’in yönetimindeki Azerbaycan’ı zayıflatabilmek için Ermenistan’a silah sevkiyatı yaptığı güçlü iddialar arasındadır.

Bunun yanı sıra son yıllarda İran’ın Ermenistan ile ilişkilerini geliştirdiği gözden kaçmayacak bir detaydır. Bununla ilgili İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın 23 Aralık 2011’de Erivan ziyaretinde “Ben dünyada hiç kimsenin Ermenistan ve İran arasındaki haritayı değiştiremeyeceğini söyledim. Biz komşu ve akrabayız; çıkarlarımızı ortaklaşa ileriye götürebilmek için birlikte hareket etmeliyiz. İşbirliğimizi sınırlayacak hiçbir şey yoktur” şeklinde açıklamada bulunması İran’ın Ermenistan ve Dağlık Karabağ politikasını özetlemektedir[1]. Zira İran’ın Ortadoğu’da Şii kimliğini, Tacikistan, Afganistan bölgesinde Fars milliyetçiliğini, Filistin’de de bazı Sünni grupları destekleyerek Müslüman Birliği düşüncesini ön plana çıkardığı bilinmektedir. İran, Ermenistan ile olan ilişkilerini şekillendirirken soy birliğini öne çıkardığı görülmektedir. Çünkü iki millette ari ırkına mensuptur. Bu bağlamda düşünüldüğünde İran’ın pragmatist bir dış politika uyguladığı görülmektedir.

Öte yandan İran’ın kendi toprak bütünlüğünü düşündüğü görülmektedir. Çünkü büyük Azerbaycan’ın 1828 Türkmençayı Antlaşması’yla Rusya ile İran arasında paylaştırılması sonrası İran’ın kontrolüne giren Güney Azerbaycan’da çeşitli dönemlerde Azerbaycan’a bağlanmak isteği ya da bağımsızlık kazanma düşüncesi ön plana çıkmıştır. Bu durum Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra İran Türkleri arasında daha yüksek sesle dile getirilmiştir. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgali, Azerbaycan ile İran Türkleri arasında bir tampon bölge oluşturmuş, Azerbaycan’ı zayıflatmış ve Kuzey ile Güney Azerbaycan’ın birleşmesini zorlaştırmıştır. İran bu tampon bölgeyi kaybetmemek adına Ermenilerin bölgeden çıkmasını istememektedir. Hatta son çatışmalarda İran Türklerinin çatışmaya reaksiyon göstermemesi adına bölgede yayın yapan medya kuruluşlarına yayın kısıtlaması getirmiştir. Bu kapsamda bölgede güçlenen ve Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’dan kurtarmış olan bir Azerbaycan, topraklarında 30 milyon Türk bulunan İran için tehdit olacaktır[2]. Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması İran Türklerine ilham verecek, Azerbaycan kurtarıcı olarak görülebilecek, Türklük düşüncesi kuvvetlenecek ve İran toprak bütünlüğü tehlikeye girecektir. İran bu tehdidi ortadan kaldırmak adına Ermenistan’ın yanında saf tutmaktadır.

Kafkasya’da bir güç odağı olmak isteyen ve Rusya ile stratejik ortaklık yürüten İran, bölgede güçlü bir Azerbaycan istememektedir. Bu minvalde istikrarsız bir Azerbaycan İran’ın işine gelmektedir. Bu uğurda İran’ın Azerbaycan’ın istikrarsızlaşması adına politika üretmesi büyük ihtimaldir. Bunun için İran’ın söylemde tarafsız olduğunu ya da Azerbaycan’ı desteklediğini dile getirse de bölgedeki Türk-Fars rekabeti sürecinde Ermenistan’ı kullanarak etkisini arttırmaya ve yükselişte olan Türk milliyetçiliğinin önünü kesmeye çalıştığı aşikardır.

Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında bir set görevi görmektedir. Karabağ’ın kurtarılması ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sınır yakınlığı minimum seviyeye indirecektir. Neticede Türkiye ile Azerbaycan işbirliği artacak ve yükselen Türk milliyetçiliği Kafkasya ile Türkistan coğrafyasını etkileyecektir. Böylelikle İran için tehdit artarken bu ülkenin etkisi sınırlandırılacaktır.

Son dönemlerde ABD yaptırımları ile bunalan İran, Ermenistan’ı Hıristiyan dünyasına açılan bir kapı olarak görmüştür. Ermenistan’ın ise bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile ticari ve diplomatik ilişkileri sıfıra yakın durumdadır. İki devlet de birbirini ekonomik anlamda dünyaya açılan kapı olarak görmektedir. Bu nedenle kazan-kazan prensibi doğrultusunda ikili ilişkilerini geliştirmek istemektedir. İran için bölgedeki en önemli sorunlardan biri de Azerbaycan-İsrail ilişkileridir. Bu durum İran’ı rahatsız ederken İsrail, Azerbaycan üzerinden kuzeyden İran’ı çevrelemektedir.

İran, bölgede güçlü bir Azerbaycan ve güçlü bir Türkiye istememektedir. Bu nedenle çeşitli dönemlerde Türk milliyetçiliğinin etkisini kırabilmek için farklı politikalar üretmektedir. Örnek olarak Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgali sırasında Ermenistan’ı desteklemiştir. Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadele ettiği 1990’larda bu örgüte destek verdiği iddialar arasındadır. Çeşitli bölgelerdeki Şii mezhebinden olan Türklere yönelik mezhepçi söylemler geliştirmiştir.

Yukarıdaki veriler çerçevesinde incelendiğinde İran’ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sürecindeki politikası hem bölgede hem de iç siyasette sert söylemlerde bulunmamak ve tepki çekmeme üzerine kuruludur. Ancak bunun yanı sıra rakip gördüğü aktörlerin karşısındaki aktörleri gizlice desteklemeye devam etmektedir. İran’ın sert söylemler geliştirmemesinin nedenleri Türkiye’nin açıkça tepkisinden en azından ekonomik açıdan zarar görecek olması ve Güney Azerbaycan Türklerinin tepkisinden çekiniyor olmasıdır.

[1] Ali Şahin, “Hocalı Katliamının Yıl Dönümü ve İran Ermenistan İlişkileri”, https://kafkassam.com/hocali-katliaminin-yil-donumu-ve-iran-ermeni-iliskileri.html, (Erişim Tarihi: 28.09.2020).

[2] Doğacan Başaran- Betül Karagöz Yerdelen, “İran’ın Dağlık Karabağ Politikası”, III. Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası Sempozyumu, ed. Betül Karagöz Yerdelen, Giresun, 2019, s. 213.

Kaynak: politikaenstitusu