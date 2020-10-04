Dil Bayramı mı Dil Davamız mı? - Osman Şahin

Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı Devletinin her milletten kelime alarak zenginleştirdiği Türkçemizin özellikle Arapça ve Farsça kelimelerden arındırılması ve yerine öztürkçe kelimeler icat edilerek konması kararının alındığı 26 Eylül gününü “Öz Türkçeye dönüşün Bayramı” olarak her yıl kutlanmaktadır. Dünyada yaklaşık bin dil var. Bu dillerden hiçbirisinde böyle bir uygulama yok. Bir nevi bir nevi dili iskelet haline getirme bayramı.

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumunun (TTK) kuruluş felsefesi ve üstlendiği misyon hakkında 1 Kasım 1936 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün şu beyanları manidardır:

“Başlarında değerli Eğitim Bakanımız bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun her gün yeni gerçek ufuklar açan, ciddi ve aralıksız çalışmalarını övgü ile anmak isterim.…Tarih Kurumunun Alacahöyük'te yaptığı kazılar sonucunda, ortaya çıkardığı beş bin beş yüz yıllık maddi Türk tarih belgeleri, dünya kültür tarihinin yeni baştan incelenmesini ve derinleştirilmesini gerektirecektir. Birçok Avrupalı bilim adamının katılması ile toplanan son Dil Kurultayının aydınlık sonuçlarını görmekle çok mutluyum”. (Kaynak: http://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/tarihce-2/)

Bu ifadeler, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türklerin Hitit Medeniyetinin devamı olduğunu savunduğunu gösteriyor. Oysa 5500 sene önce Türkler Anadolu’da yoktu. Bu beyan resmi tarih söylemi olan Orta Asya’dan kavimler göçü ile geldiğimiz görüşü ile de çelişiyor. Türklerin eski Anadolu medeniyetlerinin devamı olduğu tezi Fransız Dilbilimci Stephan Ronald’ın (ö. 1950) birkaç kelime üzerinden hareketle geliştirdiği düşüncelere dayanıyor. S.Ronald’ın görüşleri, Güneş Dil Teorisi kapsamında Maya Medeniyetini inceleyen Büyükelçi İhsan Mayatepek’e de ilham kaynağı olmuş o da Maya Medeniyetini Türklerin kurduklarını iddia etmiştir.. Fransız dilbilimcisinin maksadı milletimizi bin yıllık medeniyetinden koparıp paganist bir millet haline dönüştürmektir.

Sırp asıllı Avusturyalı dilbilimci Dr. Phil Hermann Kvergić ise Güneş Dil Teorisini ortaya atar. Güya bütün diller Türkçe’den türetilmiştir. Bu ecnebinin fikirleri daha başlangıçta TDK uzmanları tarafından ret edilir. Ancak Atatürk Türklük ve milliyetçilik bilincini uyandırmak için destekler. Meksika’da elçilik yapan Tahsin Mayatepek bu tezi, Maya Medeniyetine ait Türkçe seslere benzettiği bazı kelimelerle destekler, gönderdiği mektuplarda, keşfettiği kelimelerle Türkçe arasında benzerlikler kurmaya çalışır. Başlangıçta Atatürk’ü de lengüistik biliminden yoksun bu iddialarına inandırır. Bu düşünceler ve Dilbilimci Kvergiç’in Güneş Dil Teorisi Türk uzmanlar tarafından hüsnü kabul görmeyince 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk’ün vefatını müteakip rafa kaldırılır.

Dilimizi anlam dolu kavramlardan arındırma faaliyetleri maalesef yıllardır sürdürülmekte ve hiçbir iktidar bu konuya ciddi olarak el atamamaktadır. TDK 1980 askeri darbesine kadar dilde yabancı kelimeleri temizleme faaliyetlerini, bazı fiilden isim yapan Arapça kalıpları ele alarak sürdürür. (ifal, meful, fail, faal, meral, mifal, istifal, fuayl….gibi). Mesela, Arapça ve Farsçadan Türkçeleştirilmiş “malumat” gibi bir kelime “mefulat” kalıbına benzediği için dilimizden kaldırılır, yerine “bilig” kelimesinin kullanılması istenir. 1983’deki askeri yönetim TDK’yı devletleştirir ve dil konusunu bu alanda kariyer yapmış üniversite hocalarına bırakır. Buna rağmen geleneksel kültür kodlarını dilimizden temizleme faaliyetleri bir türlü frenlenemez. Şöyleki:

Elimde bir duruşma tarihini belirten mahkeme ilamı var. Belgenin “Dava Konusu: bölümüne “elatmanın önlenmesi” tabiri yazılı. Bu kavram “mesken işgalinin önlenmesi” yerine kullanılmış. Yani “işgal” yerine “elatma” kelimesi yazılmış. Oysa yeni bir kavram ihtiyacı duyulduğunda icat edilmek istenen kelimenin kökünün canlı ve herkes tarafından anlaşılır kelimelerden seçilmesi lazım. Elatma kelimesi anlam olarak “zoraki işgal” anlamı taşımıyor. Böyle bir çağrışım yapmıyor. Benzer kelimeler, sözlüğe bir şekilde sokulmuş ve adliyelerimizde yıllardır kullanılan “işgal” kelimesinin yerini nasıl almış? Demek ki birileri kelimeleri önce icat ediyor, sözlüklere sokuyor, sonra da bir şekilde kullanılmak üzere kurumlarda tedavüle sokuyor. “Elatma” kelimesi zoraki bir müdahale olmadan hukuk literatürüne giremez. Adalet Bakanlığının “Hukuk Sözlüğü”nde de bu kelime yok ancak mahkemelerde kullanılıyor.

Binlerce sene kullandığımız “işgal” veya “şâğil” gibi kelimeler günümüzde uygulamadan kaldırılmış. Bunun yerine başka anlamlar çağrıştıran “elatma” kelimesi konmuş. Gariptir dilimizde en büyük tasfiye hareketleri (DP iktidarı başta olmak üzere) sağ iktidarlar zamanında olmuş. Bugün sokakta vatandaşa mikrofon tutsanız binde dokuzyüzdoksandokuz bu kavramın gerçek anlamına yakın bir açıklama yapamaz.

Dilimizi fakirleştirenler, Karamanoğlu Mehmet Beyin buyruğunu da kendi emellerine alet ederler. Oysa o zaman (bugünün İngilizcesi gibi) Farsça revaçta bir dil idi. Farsça bilen işsiz kalmıyordu, itibar görüyordu. Hatta bir zamanlar Farsça ülkenin resmi dili olmuştu. “Öğrenirsen Farisi gider deynin (borcun) yarısı” tabiri tam olarak bu günleri anlatıyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey baktı ki Türkçe elden gidiyor. Halktan başka okur yazar kesimi Türkçe konuşmuyor. Bir emirname yayınladı: “Bugünden sonra divanda, bargahta, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya….”

(Karamanoğlu Mehmet Bey bugün memleketi idare eden bir makamda olsaydı herhalde ilk iş olarak cadde ve sokakları işgal altına almış olan yabancı kelimelerle yazılmış tabelaları indirtmek için şöyle bir ferman yayınlardı: “Bundan böyle caddede, bulvarda, bina duvarlarında ve pazarda her ne tür elsine-i frengistan ile yazılmış levhalar var ise tamamı bertaraf ola, yerlerine lisan-ı Türkî ile tahrir olunmuş levhalar talik oluna” derdi)

Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe’deki Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmayın demedi. Türkçe dışında bir dilin kullanılmasını yasakladı. Ancak bu buyruktan hareketle, dilimizi tasfiye edenler işi o kadar ileri seviyelere vardırdılar ki, adeta yörüngesinden çıkardılar. Milliyetçilik adı altında bu kıyımı yürüten öztürkçeciler Arapça veya Farsça kökenli türkçeleşmiş kelimeleri de yok ederek bin yıllık kültürümüze savaş açtılar. Ziya Gökalp gibi aşırı Türkçü ve İslam ile alakası bulunmayan milliyetçiler dahi bu gidişata şu ifadelerle isyan etti:

“Tasfiyecilik, lisanımızdan Arap ve Acem cezirlerinden (köklerinden) gelmiş bütün kelimeleri çıkararak, bunların yerine Türk cezrinden doğmuş eski kelimeleri, yahut Türk cezrinden yeni edatlarla yapılacak yeni Türk kelimelerini ikame, etmekten ibaretti. Bir nazariyyenin fiilî tatbikatını göstermek üzere neşr olunan bazı makaleler ve mektuplar zevk sahibi olan okuyucuları tiksindirmeğe başladı. Halk lisanına geçmiş olan arabî ve fârisi kelimeleri Türkçeden çıkarmak, bu lisanı en canlı kelimelerinden dinî, ahlaki, felsefî tabirlerinden mahrum edecekti. Türk cezrinden yeni yapılan kelimeler, sarf kaidelerini herec ü merc edeceğinden başka, halk için ecnebi kelimelerden daha yabancı, daha meçhuldü. Binaenaleyh, bu hareket lisanımızı sadeliğe, vüzuha doğru götürecek yerde, muğlakiyyete ve zulmete (karanlığa) doğru götürüyordu. Bundan başka, tabii kelimeleri atarak onların yerine sunî kelimeler ikamesine çalıştığı için, hakikî bir lisan yerine sun'î bir Türk esperantosu (yapay dili) vücude getiriyordu. Memleketin ihtiyacı ise, böyle bir yapma Esperantoya değil, bildiği ve anladığı munis ve gayr-i suni kelimelerden mürekkeb bir müfaheme (anlayış) vasıtasına idi. İşte bu sebepten dolayı İkdam' daki tesfiyecilik cereyanından fayda yerine zarar husule geldi”.

Hocamız Faruk Kadri Timurtaş, dergiparkta da yayınlanmış olan “Dil Davamız ve Ziya Gökalp” başlıklı makalesinde: Dili sadeleştirme cereyanının ısrarlı ve ateşli taraftarı olan Ziya Gökalp, dili tasfiye etmenin (aşırı öztürkçeleştirmenin) karşısında yer almıştır. “ demiştir. Ziya Gökalp, dilimizi hiçbir kurala tabi tutmadan Arapça ve Farsça kelimelerden soyutlayanların okuyucuyu tiksindirdiğini ve milletimizi dinî, ahlakî ve felsefi tabir ve düşünceden de mahrum bıraktığını yukarıdaki ifadelerle beyan etmektedir:

Dilimizi yabancı kelimelerden arındıranlar maalesef 1950’lerden sonra Türkçemize daha çok zarar verdiler. İktidarın el değiştirmesi bu akımın Türkçeye zarar veren faaliyetlerini durduramadı. Cemil Meriç, “Kamus Namustur” çıkışlarıyla bunlara direnmişse de arkalarına devlet gibi bir destek almış olan tasfiyeciler, okuyucuyu geleneksel düşünce dünyasına yönlendiren kelimeleri kültürümüzden profesyonelce söküp atmaya devam ettiler. Öyle ki; mesela, yaklaşık 150 kelime ve kavrama mastar olan “akıl” gibi bir kelimeyi dilimizden kaldırdılar ve yerine “us” kelimesini koydular. Akıl kelimesi kaldırılınca, âkil bâliğ, akıl-furuş, âkilane, akıl- mantık, akl-ı evvel, akılalmaz, aklı başında olmak… gibi kelimeler kendiliğinden yok oldu. Böylece bir taşla 150 kuş vurdular.

F.Kadri Timurtaş Hocamız, Türkçenin tarihi seyrini anlattığı “Dil Davamız ve Z. Gökalp” makalesini şu sözlerle bitirmektedir:

“Bugün de sayıca az olmakla beraber, basın, radyo ve okullar yoluyla tesir yapmak imkânını elde ettikleri için verdikleri zararlar büyük olan aşırı özleştirici bir zümre bulunmaktadır. Bunlar dili özleştirmede (arındırmada) yanlış bir yol tutmuşlardır. Yalan yanlış, uydurma kelimelerle dili bozmakta, yeni bir sun'î dil meydana getirmektedirler. Günümüzün tasfiyecileri olan bu kimselerin, Ziya Gökalp’ın görüş ve düşüncelerine kulak vermeleri yerinde olacaktır”.

Merhum Hocamız Prof. Dr. Nihad M. Çetin ise, Şarkiyat Enstitüsünde verdiği “Araştırmalarda Usul Dersleri”nde zaman zaman dil konularına da temas ederdi. “… binlerce sene kullanılagelen, atasözlerine, deyimlere, şiirlere, halkın diline ve edebi eserlere girerek anlamca zenginleşmiş kelimeleri sözlükten çıkarmak dilimize yapılacak en büyük bir zulümdür. Çünkü bir kelime nesilden nesile yüzlerce sene kullanılınca üst üste konulan anlamlar sebebiyle zenginleşir. Siz o mana yüklü sihirli kelimeyi ortadan kaldırdığınız zaman o güzel şiirleri, tarihi olayları, folkloru, edebi metinleri de ortadan kaldırmış olursunuz” derdi.

Bence dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri bulunmayan Türk Dil Kurumu misyonunu tamamlamıştır. Zira TDK, varlığını sürdürmek için bir atölye gibi sürekli kelime imal ediyor. “İşgal” kelimesinin karşılığı “elatma” olabilir mi? Hem neden herkesin bildiği kelime yerine kullanılmaya zorlanıyor? Dil Kurumu kendisinden beklenen performansı günümüzde gösteremiyor. Kurumun kelime uydurma işini tamamen terk edip istikametini Yunus Emre Vakfı gibi kültürümüze hizmet eden bir müessese haline dönüştürmesi lazım.

Kamusumuzdan canlı kelimeleri atıp yerlerine Ziya Gökalp’in dediği gibi insanı tiksindiren kelimeleri uyduranlar coğrafya konusunda da boş durmamışlar. Arapça ve Farsça kökenli olduğu için yer isimlerini yerlerinden etmişler. Bu tasarruf sadece kelimelerle uğraşmadığımızı, coğrafya ile de kavgalı olduğumuzu gösteriyor. Oys aşağıdaki listede yazıldığı üzere “Lalezar” yerine “Laleli” kelimesini kullandığınız zaman acaba Bahtiyar Vahapzade’nin “Annem” şiirindeki şu mısraları nereye koyacaksınız?

Buram buram tüter lâlezar kokun

Bizim için bitmez vahime korkun

Babam senin yorgun nazına meftun

Cennetin nur tacı başına konsun

Haritalarımızdan yok edilen bazı yer isimleri listesi ile yazımızı noktalayalım:

Yerleşim yerinin Yeni ismi:

eski ismi:

Zahmeddin Güçlü (Malatya) Eskiden her gece bir evde Battalname okunan göç vermiş bir köy.

Kala-i Sultaniye Biga (Çanakkale)

Hamidabad Konya’da bir nahiye

Lalezar Laleli (İstanbul)

Hüdavendigar Bursa ve civarı

Hamid Eğridir (Bu arada Hamid kelimesinin içinde bulunduğu bütün yer isimleri değiştirilmiş)

Esbkeşen (Atçeken) Kulu (Konya)

Karahisar-ı Şarkî Şabinkarahisar

Çubukabad Çubuk (Ankara)

Etrafşehir Maraşta bir nahiye ismi.

Zağferanbolu Safranbolu

Onikidîvan Bartın

Tekfurdağı Tekirdağ (Tekfur Tekir olmuş)

Ertuğrul Söğüt

Ebü’l hayr Gülyalı

Uzuncaabad Hasköy

Bi’retü’l Furat Birecik

Bünyanhamid Sarmısaklı

Babayı Atîk Babaeski

Pavlihamid Eğridir’e bağlı bir nahiye

Tahte’l tarîk Amasya’da bir nahiye

Cisr-i Ergene Uzunköprü (Edirne)

Cumaabad Sığla (Aydın)

Akçaşehir Söke

Eyneâbad Ezine

Cebel Bereket Gavurdağı -Şimdiki adı Nurdağı, (Payas, Osmaniye Islahiye bölgesi)

Yabanabad Kızılcahamam (Ankara)

Mamuretu’l Aziz Elazığ (Vilayeti)

Hayma Ana Haymana

Hısn-ı Mansur Adıyaman

Hısn-ı Kehf Hasankeyf (Alakasız bir isim. Hısn kelimesini Hasan yapmışlar)

Hüseyinabad Alaca

Hamidiye Sivas, Niğde ve Madende birer nahiye.

Han-ı Cedid Sivas’ta bir nahiye.

Havass-ı Refia Silivri yakınında bir kaza

Duşanbe Teke (Antalya civarı)

Zünnunâbâd Amasya’da bir nahiye.

Ruha Urfa (Şanlıurfa)

Zeytun Süleymanlı (Bu yerin isminin değiştirilmesinin bir hikayesi var Ermeni isyanı

Çıkınca Binbaşı Süleyman isyanı bastırmış ve binbaşı askerin ismi verilmiş)

Saideli Kadınhanı (Konya)

Sultanönü Eskişehir (Eskiden Kütahya’ya bağlı bir nahiye imiş)

Sucauddin Ulukışla (Niğde)

Şehr-i kûy Şarköy

Uşşak Uşak (Burada hak aşıkları anlamına gelen kelime hizmetçi yapılmış)

Alaiyye Alanya

Aziziye Pınarbaşı (Kayseri)

Arapsun Gülşehir (Nevşehir yakınındaki bu yerleşim yeri. Muhtemelen Arap kelimesinden

dolayı değiştirilmiş. Ancak nedense Malatya’daki Arapkir ismi değiştirilmemiş.

Gaferâbad Kazımkarabekir (Konya) (bir yandan paşayı 15 sene ev hapsinde tutup

öte yandan ismini bir ilçeye vermenin mantığını da anlamak mümkün değil)

Kayseriyye Kayseri

Karahisar-ı Sahib Afyonkarahisar

Karahisar-ı Şarkî Sivasta bir kasaba

Karahisar-ı Develi Develi (Kayseri)

Karahisar İncesu (Kayseri)

Develikarahisar Yeşilhisar (Kayseri)

Kızılhisar Torbalı

Ayınkasr Kurtalan

Ayınkef Kayapınar

Aynî Bağöze

Aynularûs Maraşta bir yer adı (Zülkadiriyye)

Aynu’lverde Ceylanpınar

Bağdin-i Sağîr Pazarcık

Bâlâhisar Sivrihisar (Ballıhisar)

Beled-i Beyza Akşehir

Benderoğlu Ereğli



