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Dil Bayramı mı Dil Davamız mı? - Osman Şahin

Dil Bayramı mı Dil Davamız mı? - Osman Şahin

Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı Devletinin  her milletten kelime alarak  zenginleştirdiği  Türkçemizin özellikle Arapça ve Farsça kelimelerden  arındırılması ve yerine öztürkçe kelimeler icat edilerek konması  kararının alındığı  26 Eylül gününü “Öz Türkçeye dönüşün Bayramı” olarak her yıl kutlanmaktadır. Dünyada yaklaşık bin dil var. Bu dillerden hiçbirisinde böyle bir uygulama yok. Bir nevi bir nevi dili iskelet haline getirme bayramı.

Türk Dil Kurumu (TDK)  ve Türk Tarih Kurumunun (TTK)  kuruluş felsefesi ve  üstlendiği misyon  hakkında 1 Kasım 1936 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün şu beyanları manidardır:

“Başlarında değerli Eğitim Bakanımız bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun  her gün yeni gerçek ufuklar açan, ciddi ve aralıksız çalışmalarını övgü ile anmak isterim.…Tarih Kurumunun Alacahöyük'te yaptığı kazılar sonucunda, ortaya çıkardığı beş bin beş yüz yıllık maddi Türk tarih belgeleri, dünya kültür tarihinin yeni baştan incelenmesini ve derinleştirilmesini gerektirecektir. Birçok Avrupalı bilim adamının katılması ile toplanan son Dil Kurultayının aydınlık sonuçlarını görmekle çok mutluyum”. (Kaynak: http://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/tarihce-2/)

Bu ifadeler, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türklerin Hitit Medeniyetinin devamı olduğunu savunduğunu gösteriyor. Oysa 5500 sene önce Türkler Anadolu’da yoktu. Bu  beyan resmi tarih söylemi olan Orta Asya’dan kavimler göçü ile geldiğimiz  görüşü  ile de çelişiyor. Türklerin eski Anadolu medeniyetlerinin devamı olduğu tezi Fransız Dilbilimci  Stephan Ronald’ın (ö. 1950)  birkaç kelime üzerinden hareketle geliştirdiği düşüncelere dayanıyor.  S.Ronald’ın görüşleri,  Güneş Dil Teorisi kapsamında Maya Medeniyetini  inceleyen Büyükelçi İhsan Mayatepek’e de ilham kaynağı olmuş o da Maya Medeniyetini Türklerin kurduklarını iddia etmiştir.. Fransız dilbilimcisinin maksadı   milletimizi bin yıllık medeniyetinden koparıp paganist bir millet haline dönüştürmektir. 

Sırp asıllı Avusturyalı dilbilimci Dr. Phil Hermann Kvergić ise  Güneş Dil Teorisini ortaya atar. Güya  bütün diller Türkçe’den türetilmiştir. Bu ecnebinin fikirleri  daha başlangıçta  TDK uzmanları tarafından ret edilir. Ancak Atatürk  Türklük ve milliyetçilik  bilincini uyandırmak için destekler.  Meksika’da elçilik yapan  Tahsin Mayatepek bu tezi, Maya Medeniyetine ait Türkçe seslere benzettiği  bazı kelimelerle destekler, gönderdiği mektuplarda, keşfettiği  kelimelerle  Türkçe arasında  benzerlikler kurmaya çalışır.  Başlangıçta Atatürk’ü de lengüistik biliminden yoksun bu iddialarına inandırır. Bu düşünceler  ve Dilbilimci Kvergiç’in Güneş Dil Teorisi Türk uzmanlar tarafından  hüsnü kabul görmeyince 10 Kasım 1938 tarihinde  Atatürk’ün vefatını müteakip rafa kaldırılır.  

Dilimizi anlam dolu kavramlardan arındırma faaliyetleri  maalesef yıllardır sürdürülmekte ve hiçbir iktidar bu konuya ciddi olarak el atamamaktadır. TDK 1980 askeri darbesine kadar  dilde yabancı kelimeleri temizleme faaliyetlerini, bazı fiilden isim yapan Arapça  kalıpları ele alarak sürdürür. (ifal, meful, fail, faal, meral, mifal, istifal, fuayl….gibi). Mesela,  Arapça ve Farsçadan Türkçeleştirilmiş  “malumat” gibi bir kelime  “mefulat” kalıbına benzediği için dilimizden  kaldırılır, yerine “bilig” kelimesinin kullanılması istenir. 1983’deki  askeri yönetim TDK’yı devletleştirir ve dil konusunu  bu alanda kariyer yapmış üniversite hocalarına bırakır. Buna rağmen geleneksel kültür kodlarını dilimizden temizleme faaliyetleri bir türlü frenlenemez. Şöyleki: 

Elimde bir duruşma tarihini belirten mahkeme ilamı var. Belgenin “Dava Konusu: bölümüne  “elatmanın önlenmesi” tabiri yazılı. Bu kavram “mesken işgalinin önlenmesi” yerine kullanılmış. Yani “işgal” yerine “elatma” kelimesi  yazılmış. Oysa yeni bir kavram ihtiyacı duyulduğunda icat edilmek istenen kelimenin kökünün canlı ve herkes tarafından  anlaşılır kelimelerden seçilmesi lazım. Elatma kelimesi anlam olarak “zoraki  işgal” anlamı taşımıyor. Böyle bir çağrışım yapmıyor. Benzer kelimeler, sözlüğe bir şekilde sokulmuş ve adliyelerimizde yıllardır kullanılan “işgal” kelimesinin yerini nasıl almış? Demek ki birileri kelimeleri önce icat ediyor, sözlüklere sokuyor, sonra da bir şekilde kullanılmak üzere  kurumlarda tedavüle sokuyor.  “Elatma”  kelimesi zoraki bir müdahale olmadan hukuk literatürüne giremez. Adalet Bakanlığının “Hukuk Sözlüğü”nde de bu kelime yok ancak  mahkemelerde kullanılıyor.

Binlerce sene kullandığımız “işgal” veya “şâğil” gibi kelimeler günümüzde  uygulamadan kaldırılmış. Bunun yerine  başka  anlamlar çağrıştıran “elatma” kelimesi konmuş. Gariptir dilimizde en büyük tasfiye  hareketleri  (DP iktidarı başta olmak üzere) sağ iktidarlar zamanında  olmuş. Bugün sokakta vatandaşa mikrofon tutsanız  binde dokuzyüzdoksandokuz  bu kavramın gerçek anlamına yakın bir açıklama yapamaz.  

Dilimizi fakirleştirenler, Karamanoğlu Mehmet Beyin buyruğunu da kendi emellerine alet ederler. Oysa o zaman  (bugünün İngilizcesi gibi)  Farsça  revaçta bir dil idi. Farsça bilen işsiz kalmıyordu, itibar görüyordu. Hatta bir zamanlar  Farsça ülkenin resmi dili olmuştu.  “Öğrenirsen Farisi gider deynin (borcun) yarısı” tabiri tam olarak bu  günleri anlatıyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey baktı ki Türkçe elden gidiyor. Halktan başka okur yazar kesimi Türkçe konuşmuyor. Bir emirname yayınladı: “Bugünden sonra  divanda, bargahta, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya….” 

(Karamanoğlu Mehmet Bey bugün memleketi  idare eden bir makamda olsaydı herhalde ilk iş olarak cadde ve sokakları işgal altına almış olan yabancı kelimelerle yazılmış tabelaları indirtmek için şöyle bir ferman yayınlardı: “Bundan böyle caddede, bulvarda, bina duvarlarında ve pazarda her ne tür  elsine-i frengistan ile yazılmış levhalar var ise tamamı bertaraf ola,  yerlerine lisan-ı Türkî ile tahrir olunmuş levhalar talik oluna” derdi)

Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe’deki Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmayın demedi. Türkçe dışında bir dilin kullanılmasını yasakladı. Ancak  bu buyruktan hareketle, dilimizi tasfiye edenler işi o kadar  ileri seviyelere vardırdılar ki, adeta yörüngesinden çıkardılar. Milliyetçilik adı altında  bu kıyımı yürüten öztürkçeciler   Arapça veya Farsça kökenli türkçeleşmiş kelimeleri de yok ederek  bin yıllık kültürümüze  savaş açtılar. Ziya Gökalp gibi aşırı Türkçü ve İslam ile alakası bulunmayan milliyetçiler dahi bu gidişata  şu ifadelerle isyan etti:

“Tasfiyecilik, lisanımızdan Arap ve Acem cezirlerinden (köklerinden) gelmiş bütün kelimeleri çıkararak, bunların yerine Türk cezrinden doğmuş eski kelimeleri, yahut Türk cezrinden yeni edatlarla yapılacak yeni Türk kelimelerini ikame, etmekten ibaretti. Bir nazariyyenin fiilî tatbikatını göstermek üzere neşr olunan bazı makaleler ve mektuplar zevk sahibi olan okuyucuları tiksindirmeğe başladı. Halk lisanına geçmiş olan arabî ve fârisi kelimeleri Türkçeden çıkarmak, bu lisanı en canlı kelimelerinden dinî, ahlaki, felsefî tabirlerinden mahrum edecekti. Türk cezrinden yeni yapılan kelimeler, sarf kaidelerini herec ü merc edeceğinden başka, halk için ecnebi kelimelerden daha yabancı, daha meçhuldü. Binaenaleyh, bu hareket lisanımızı sadeliğe, vüzuha doğru götürecek yerde, muğlakiyyete ve zulmete (karanlığa)  doğru götürüyordu. Bundan başka, tabii kelimeleri atarak onların yerine sunî kelimeler ikamesine çalıştığı için, hakikî bir lisan yerine sun'î bir Türk esperantosu (yapay dili) vücude getiriyordu. Memleketin ihtiyacı ise, böyle bir yapma Esperantoya değil, bildiği ve anladığı munis ve gayr-i suni kelimelerden mürekkeb bir müfaheme (anlayış) vasıtasına idi. İşte bu sebepten dolayı İkdam' daki tesfiyecilik cereyanından fayda yerine zarar husule geldi”.

Hocamız Faruk Kadri Timurtaş, dergiparkta da  yayınlanmış olan “Dil Davamız ve Ziya Gökalp” başlıklı  makalesinde: Dili sadeleştirme cereyanının ısrarlı ve ateşli taraftarı olan Ziya Gökalp, dili tasfiye etmenin (aşırı öztürkçeleştirmenin) karşısında yer almıştır. “ demiştir.  Ziya Gökalp, dilimizi hiçbir kurala tabi tutmadan Arapça ve Farsça kelimelerden  soyutlayanların okuyucuyu tiksindirdiğini ve  milletimizi dinî, ahlakî ve felsefi tabir ve düşünceden de mahrum bıraktığını yukarıdaki ifadelerle beyan etmektedir: 

Dilimizi yabancı kelimelerden arındıranlar maalesef  1950’lerden sonra  Türkçemize daha çok zarar verdiler. İktidarın el değiştirmesi bu akımın  Türkçeye zarar veren faaliyetlerini durduramadı.  Cemil Meriç, “Kamus Namustur” çıkışlarıyla bunlara direnmişse de arkalarına devlet gibi bir destek almış olan tasfiyeciler, okuyucuyu geleneksel düşünce dünyasına yönlendiren kelimeleri kültürümüzden profesyonelce söküp atmaya devam ettiler. Öyle ki; mesela, yaklaşık 150 kelime ve kavrama mastar olan “akıl” gibi bir kelimeyi dilimizden kaldırdılar ve yerine “us” kelimesini koydular. Akıl kelimesi kaldırılınca, âkil bâliğ, akıl-furuş, âkilane, akıl- mantık, akl-ı evvel, akılalmaz, aklı başında olmak… gibi kelimeler kendiliğinden yok oldu.  Böylece bir taşla 150 kuş vurdular. 

F.Kadri Timurtaş Hocamız, Türkçenin tarihi seyrini anlattığı  “Dil Davamız ve Z. Gökalp” makalesini şu sözlerle bitirmektedir: 

“Bugün de sayıca az olmakla beraber, basın, radyo ve okullar yoluyla tesir yapmak imkânını elde ettikleri için verdikleri zararlar büyük olan aşırı özleştirici bir zümre bulunmaktadır. Bunlar dili özleştirmede (arındırmada)  yanlış bir yol tutmuşlardır. Yalan yanlış, uydurma kelimelerle dili bozmakta, yeni bir sun'î dil meydana getirmektedirler. Günümüzün tasfiyecileri olan bu kimselerin, Ziya Gökalp’ın  görüş ve düşüncelerine kulak vermeleri yerinde olacaktır”.

Merhum  Hocamız Prof. Dr. Nihad M. Çetin ise, Şarkiyat Enstitüsünde verdiği “Araştırmalarda Usul Dersleri”nde zaman zaman dil konularına da temas ederdi.  “… binlerce sene kullanılagelen, atasözlerine, deyimlere, şiirlere, halkın diline ve edebi eserlere girerek anlamca zenginleşmiş  kelimeleri sözlükten çıkarmak dilimize yapılacak en büyük bir zulümdür. Çünkü bir kelime nesilden nesile  yüzlerce sene kullanılınca üst üste konulan  anlamlar sebebiyle zenginleşir.  Siz o  mana yüklü sihirli kelimeyi ortadan kaldırdığınız zaman o güzel şiirleri, tarihi olayları, folkloru,  edebi metinleri de ortadan kaldırmış olursunuz” derdi.

Bence  dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri bulunmayan Türk Dil Kurumu  misyonunu tamamlamıştır. Zira TDK,  varlığını sürdürmek için bir atölye gibi sürekli kelime imal ediyor. “İşgal” kelimesinin karşılığı “elatma” olabilir mi?   Hem neden herkesin bildiği kelime yerine  kullanılmaya zorlanıyor? Dil Kurumu kendisinden beklenen performansı günümüzde gösteremiyor. Kurumun kelime uydurma işini tamamen terk edip  istikametini Yunus Emre Vakfı gibi kültürümüze hizmet eden bir  müessese haline dönüştürmesi  lazım.

Kamusumuzdan canlı kelimeleri atıp yerlerine Ziya Gökalp’in dediği gibi insanı tiksindiren kelimeleri uyduranlar coğrafya konusunda da  boş durmamışlar. Arapça ve Farsça kökenli olduğu için yer isimlerini  yerlerinden etmişler. Bu tasarruf sadece kelimelerle uğraşmadığımızı, coğrafya ile de  kavgalı olduğumuzu gösteriyor. Oys aşağıdaki listede yazıldığı üzere  “Lalezar” yerine “Laleli” kelimesini kullandığınız zaman  acaba Bahtiyar Vahapzade’nin “Annem” şiirindeki şu  mısraları nereye koyacaksınız?

Buram buram tüter lâlezar kokun
Bizim için bitmez vahime korkun
Babam senin yorgun nazına meftun
Cennetin nur tacı başına konsun

Haritalarımızdan yok edilen bazı yer  isimleri listesi ile yazımızı noktalayalım:

Yerleşim yerinin        Yeni ismi:
eski ismi:               

Zahmeddin                  Güçlü  (Malatya)  Eskiden her gece bir evde Battalname okunan göç vermiş bir köy.
Kala-i Sultaniye           Biga (Çanakkale)
Hamidabad                  Konya’da bir nahiye    
Lalezar                         Laleli (İstanbul)
Hüdavendigar              Bursa ve civarı
Hamid                          Eğridir (Bu arada Hamid kelimesinin içinde bulunduğu bütün yer isimleri değiştirilmiş)   
Esbkeşen (Atçeken)     Kulu (Konya)  
Karahisar-ı Şarkî          Şabinkarahisar 
Çubukabad                  Çubuk (Ankara) 
Etrafşehir                    Maraşta bir nahiye ismi. 
Zağferanbolu               Safranbolu
Onikidîvan                   Bartın
Tekfurdağı                   Tekirdağ   (Tekfur Tekir olmuş)    
Ertuğrul                   Söğüt
Ebü’l hayr                    Gülyalı
Uzuncaabad                 Hasköy
Bi’retü’l Furat              Birecik
Bünyanhamid               Sarmısaklı
Babayı Atîk                  Babaeski
Pavlihamid                    Eğridir’e bağlı bir nahiye
Tahte’l tarîk                  Amasya’da bir nahiye
Cisr-i Ergene                 Uzunköprü (Edirne)
Cumaabad                     Sığla (Aydın)
Akçaşehir                      Söke
Eyneâbad                      Ezine
Cebel Bereket               Gavurdağı -Şimdiki adı Nurdağı, (Payas, Osmaniye Islahiye bölgesi)
Yabanabad                    Kızılcahamam (Ankara)
Mamuretu’l Aziz           Elazığ (Vilayeti)
Hayma Ana                   Haymana
Hısn-ı Mansur               Adıyaman
Hısn-ı Kehf                   Hasankeyf  (Alakasız bir isim. Hısn kelimesini Hasan yapmışlar)
Hüseyinabad                 Alaca
Hamidiye                      Sivas, Niğde ve Madende birer nahiye. 
Han-ı Cedid                  Sivas’ta bir nahiye.  
Havass-ı Refia               Silivri yakınında bir kaza
Duşanbe                        Teke (Antalya civarı) 
Zünnunâbâd                  Amasya’da bir nahiye.
Ruha                              Urfa (Şanlıurfa)
Zeytun                           Süleymanlı (Bu yerin isminin değiştirilmesinin bir hikayesi var  Ermeni isyanı 
                                       Çıkınca Binbaşı Süleyman  isyanı bastırmış ve binbaşı askerin ismi verilmiş)
Saideli                            Kadınhanı   (Konya)
Sultanönü                       Eskişehir  (Eskiden Kütahya’ya bağlı bir nahiye imiş)
Sucauddin                      Ulukışla (Niğde)
Şehr-i kûy                       Şarköy
Uşşak                              Uşak  (Burada hak aşıkları anlamına gelen kelime hizmetçi yapılmış)
Alaiyye                           Alanya
Aziziye                           Pınarbaşı (Kayseri) 
Arapsun                          Gülşehir (Nevşehir yakınındaki bu yerleşim yeri. Muhtemelen Arap  kelimesinden 
                                        dolayı değiştirilmiş. Ancak nedense  Malatya’daki Arapkir ismi değiştirilmemiş.                              
Gaferâbad                       Kazımkarabekir (Konya) (bir yandan paşayı 15 sene ev hapsinde tutup
                 öte yandan ismini bir ilçeye vermenin mantığını da anlamak mümkün değil)
Kayseriyye                      Kayseri
Karahisar-ı Sahib             Afyonkarahisar
Karahisar-ı Şarkî              Sivasta bir kasaba
Karahisar-ı Develi            Develi (Kayseri)
Karahisar                         İncesu  (Kayseri)
Develikarahisar               Yeşilhisar (Kayseri)
Kızılhisar              Torbalı
Ayınkasr             Kurtalan
Ayınkef             Kayapınar
Aynî                 Bağöze
Aynularûs                 Maraşta bir yer adı  (Zülkadiriyye)
Aynu’lverde             Ceylanpınar
Bağdin-i Sağîr         Pazarcık
Bâlâhisar             Sivrihisar (Ballıhisar)
Beled-i Beyza             Akşehir
Benderoğlu             Ereğli


                            

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