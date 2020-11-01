Fransızca öğretmenini kim öldürdü?

Fransız 2. Kanalı tarafından hazırlanan (Devlet Yalan Söyledi) proğramında Fransız Devletinin bir yalanı daha ortaya çıkartıldı. Fransız yargısının açığa çıkardığı hadise şöyle:

1994 yılında -Cezayir'deki “kara on yıl” olayında- Fransız Dış İstihbaratı'nın Cezayir'deki Fransız konsolosunu kaçırmak için Cezayir Askeri İstihbaratı ile koordineli çalıştığını ortaya çıkardı.!!!

Nitekim konsolos, eşi ve konsolosluktaki güvenlik görevlisi planlı şekilde kaçırıldı ve bir hafta süreyle bir yerde saklandılar...

Fransız İstihbarat servisi tarafından gerçekleştirilen gizleme olayının ceryan ettiği gün, Fransız hükümeti, Cezayir'de Silahlı İslami Grup'a bağlı bir terör örgütünün Fransız konsolosunu ve karısını kaçırdığını duyurdu!

Aynı gece Fransız yetkililer, Paris'te ve Fransa'nın tamamında Cezayirlilere karşı birçok İslami kurumun basıldığı ve birçok İslamcının tutuklandığı bir güvenlik operasyonu düzenledi ve bunun sonuçları arasında düzinelerce derneğin feshi, iki radyo istasyonu ve bir gazetenin kapatılması ve diğer İslami faaliyetlere operasyon yer aldı.

Bu operasyon sırasında, bir dernek yetkilisi olan Hüseyin Krouj tutuklandı ve tutuklanmasının ardından polis, Cezayir'deki İslami Grup'a atfedilen adam kaçırma iddiasıyla ilgili medyaya bir açıklama yaptı ve Fransız polisi, Krouj'un teröristlerle ilişkisinin kanıtı olan Krouj'u cebindeki yazılı talimat belgesi ile yakaladığını ve ellerinde olduğunu iddia etti !!

Bir hafta sonra, yiğit ve kahraman güvenlik güçlerinin rehineleri zarar görmeden kurtardığını ve yarım saat sonra Paris'e nakledildiklerini duyuran haber bülteninde bir haber geçildi...

Konsolosun karısı bir basın toplantısında şunları söyledi:

Teröristler bize iyi davrandı, ancak beşinci günde neredeyse öldürülüyorduk, çünkü teröristler buzdolabındaki şarap için tartıştılar !! Teröristler, kronik hastalığı için kullandığı ilacı kendisine getirince şaşırdığını ve hastalığını nasıl bildiklerini merak ettiğini söyledi: Hastaları nasıl tanıyorlardı? Ve ne tür bir ilaç kullandıklarını nasıl biliyorlardı..??

Bu açıklamanın ardından Fransa, konsolos ve eşini Yeni Zelanda'ya gönderip medya ile irtibatlarını engelledi ve orada on yıl kaldılar.

Yıllar sonra, 2002'de, kanser hastası olan bir polis memuru, kendisini affettirmek, vicdanını rahatlatmak için ifade vermek üzere Fransız mahkemesine müracaat etti ve şunları söyledi:

"1994'te Cezayir muhalefetine -İslamcılara- karşı Fransa'daki tutuklama kampanyasına katıldım ve polis karakolu başkanı, Hüseyin Krouj'un tutuklanmasının ardından cüzdanına polis tarafından hazırlanan ve Cezayir'deki Fransız konsolosunu ve karısını kaçırdıklarını duyuran bazı Cezayirli İslamcılara atfedilen bir bildiri koymamı emretti."



Fransız yargısı Hüseyin Krouj'a haksız olarak hapiste geçirdiği beş yıl için 2,2 milyon euro tazminat ödemeye karar verdi ve yalan beyanı uydurup hazırlayan polis karakolu başkanını da hapse mahkum etti...

Kendini dünyadaki demokrasi havarisi ve özgürlüklerin anası ilan eden bir Avrupa ülkesi olan Haçlı Fransa, masum insanlara karşı bir operasyonu haklı göstermek için başka bir ülkedeki konsolosunu kaçırılmış gibi gösterebiliyor...!

Fransızca öğretmenini kimin öldürdüğünü ve kafasının kimin kestiğini şimdi anlayabiliyor musunuz?

Lübnan’da bağımsız bir haber sitesinde yayınlanan Arapça haberden Tercüme edilmiştir.

Tercüme Eden: Ahmet Ziya İbrahimoğlu

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Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 10:29