Hangi bölümün mezunları daha kolay iş buluyor?

Yaşar Süngü



Hayatınızın akışını değiştirebilecek önemli kararları yalnız başınıza almak tehlikelidir.

“Akıllı insan aklını kullanır ama daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır” diyen İrlandalı oyun yazarı Bernard Shaw haklı.

“Başkasının aklını kullan” sözünü başkasının aklına uy olarak anlama.

Biz buna istişare diyoruz.

Anneni babanı dinle, arkadaşlarına kulak ver, hocalarının fikrini al.

Herkesin hayat penceresi farklı olduğu için fikrine değer verdiğin insanlar sana farklı bir bakış açısı vereceklerdir.

Aldığın her bir fikri lezzetli bir yemeğin parçası olarak gör.

Ve o parçalardan kendine özel bir yemek yap.

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Bunları neden hatırlattık?

Üniversite sınavına giren 2.5 milyon öğrenci önemli bir karar haftasındalar.

Cuma gününe kadar hayalini kurdukları üniversiteyi veya okumak istedikleri bölümü seçecekler.

6 Ağustos’ta başlayan tercihler 14 Ağustos’ta sona erecek.

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Gençlerin arasında “maksat bir üniversiteye girmek olsun, bitirmek önemli değil” diyenler de epey çoğunlukta.

“Üniversite terk” bile toplumda statü oldu artık.

Onlara bir sözümüz yok.

Kolay bitirebilecekleri bir bölümü seçmeleri onlar için yeterli olacaktır.

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Bizim sözümüz üniversiteyi önemseyen ve meslek olarak tercih etmek isteyenlere.

O yüzden de karar vermeden önce kendini tanımak çok önemli.

Yeteneklerinle hayali kurduğun şeylerin örtüşmesi çok önemli.

Bunu yapmak kolay mı?

Kolay.

Kendinize birkaç soru sorup bunları dürüstçe cevaplandırmanız gerekiyor.

Mesela şunları sorabilirler kendilerine;

Hayatının bundan sonrasını nasıl yaşamayı düşünüyorsun?

En güçlü ve yetenekli olduğunu düşündüğün üç alan nedir?

Hayalini kurduğun 3 şey ile yeteneklerini kıyasla.

Yeteneklerin hayallerine destek olacaksa hedefini belirle.

Ve bunları yazıya dök.

Bu kağıt parçasını cüzdanında sakla.

Çünkü o kağıt cüzdanına koyduğun paradan çok daha değerli.

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Hangi üniversiteyi ya da hangi bölümü tercih ederseniz edin sizi diğer öğrencilerin önüne geçirecek en önemli şey üniversite yaşantınızda kendinize yapacağınız yatırımlardır.

Okul ve ders dışı yapacağınız etkinliklerdir.

Mezun olduktan sonra kitap okumak ve kendinize yatırım yapmak zorlaşacaktır.

Ders kitaplarını herkes okuyacaktır, siz onlara ek olarak ufkunuzu açacak kitaplar tercih etmelisiniz.

Öğrencilik döneminde size dost olacak insan biriktirmeyi ihmal etmemelisiniz.

Hobi olarak farklı mesleki veya sportif alanlarla uğraşmanız sizi hem mutlu edecek hem enerjinizi artıracak hem de zenginleştirecektir.

Öğrencilik yılları en çok kitap okuyabileceğiniz ve kendinize en çok yatırım yapabileceğiniz yıllardır.

Bu zamanı iyi değerlendirin.

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Kariyer.net üniversite tercihi yapacak ve kariyerleri ile ilgili ilk kararı verecek olan üniversite öğrenci adaylarına ve ailelerine yol göstermek amacıyla İşveren İlgi Endeksi hazırlamış.

Son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 486 bin işveren kullanıcısının 200 milyon hareketini incelemiş.

Daha sonra bu hareketleri adayların özgeçmişlerindeki bilgiler ile eşleştirerek anlamlandırmaya çalışmış.

Mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızlarını, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha sık ilgi gösterdiklerini belirlemiş.

Ortaya şöyle bir tablo çıkmış;

Hangi bölümün mezunları daha kolay iş buluyor?

İlk 10 sıralama şöyle; İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme (Almanca), İşletme Enformatiği, Ekonomi - Yönetim Bilimleri Programları, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği.

İş ve kariyer sitesinde böyle bir sıralama şaşırtıcı değil.

“Hangi bölümün mezunları daha kolay iş buluyor?” sorusunun cevabı bu sıralamada değil.

Bu sorunun en genel ve net cevabı şudur;

Diplomaya güvenen değil, kendine güvenen ve kendini yetiştirmeye açık her öğrenci mezun olduğunda kolaylıkla iş bulacaktır.

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Sınava giren ve bir bölüme yerleşen her 3 öğrenciden biri bir sene sonra tekrar sınava hazırlanıyorsa yukarıdaki önerileri ihmal etmiş demektir.

Bu tekrarı yaşamamak için tercihinizi iyi yapın ve ilk sıraya kendinizi koyun.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 10:19