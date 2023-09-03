İslam’ın dertlisi abilerimiz vardı…

88- 89 yıllarında İmam Hatip Ortaokuluna yeni yapılan bir binada başlamıştık. Niye mi? Çünkü ana bina tüm öğrencileri alacak yeterlilikte değildi. Halkın o yıllarda İmam Hatiplere yoğun teveccühü vardı. Bina yetersizdi, farklı yerlerde eğitim veriliyordu. Buna rağmen tüm talepler karşılanamıyor, sınavla İmam Hatip Okulu’na öğrenci alınıyordu. Biz de sınavla İmam Hatip Okulu’na kaydolmuştuk.

Bunun öncesi tabi ki bir hazırlığı gerektiriyordu. O yıllarda üniversite öğrencisi olan bir grup İmam Hatip aşığı abimiz bizi sınava hazırlamışlardı. Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu’nda 4- 5 hazırlık sınıfı oluşturmuşlardı. Biz de imam Hatip’e kaydolacağız diye güle oynaya, iştahla çalışmış ve kazanmıştık. Ne güzel günlerdi. Azdı, kıymetliydi, kaliteliydi, şuur aşısı vardı. Şimdi mi? Sanırım, pek değil.

Kur’an sevdası

Sonrasında İmam Hatip’te okurken de o şuur aşısı devam etti. Bizimle ilgilenen hocalarımızın yanı sıra bizim elimizden tutan ağabeylerimiz oldu. Kiraladıkları evde, gençlerin ahiretlerini kazanmaları için mücadele eden ağabeylerimiz ile o evde geçirdiğimiz kaliteli saatlerimiz oldu. Onlar üniversite öğrencisiydiler, biz ise ortaokul öğrencisiydik.

Bize o evde Kur’an sevdasını aşıladılar. Mevdudi’nin Tefhimu’l-Kur’an’ını orada tanıdık. Seyyid Kutub’un Dini Hikayeleri o evde aldığımız ilk kitap hediyemizdi. Ve daha sonra bize aşılanan kitap aşkıyla harçlıklarımızla aldığımız ”Sahabe Hayatından Tablolar” isimli küçük kitapçıklar….

O evde yetişen her gençte bir İslami heyecan oluştu ve onların çoğu bu heyecanı hayatlarında hala sürdürüyorlar. Bir avuç ağabeyin çabası aslında bir nesli inşa etti. O ağabeylerin muhabbetiyle ısıttıkları ev ve o birliktelikler unutulur mu hiç?

Ortam önemli

İnsanları inşa edecek, onların geleceğini şekillendirecek olan önemli müessirler vardır. Bunlardan en önemlileri gidip geldiği yerler ve beraber olduğu insanlardır. İnsan bulunduğu ortamın, birlikte olduğu insanların boyasıyla boyanır. Bunların kalitesi insanın kalitesini belirler. Eskiler; ”Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” demişler. Bu veciz ifadeye; ‘’Nerelere gidip geldiğini’’ de eklemek yanlış olmasa gerektir. Bunun için gerekli ortamı da hazırlamak gerekir.

Yine gençlerin kendilerini inşa edecek güzel insanlarla buluşması, buluşturulması da geleceklerinin şekillenmesinde hayati öneme sahiptir. Maddi kazançlar için ”hayati önem arz ediyor” diye bir ifade kullanılır. Oysaki asıl hayati önem arz eden şeyler, kısacık dünya hayatının cennete doğru yol almasını sağlama noktasında insanın elinden tutacak manevi rehberler, ağabeyler, hocalardır.

Kaynak: Sami Büyükkaynak/ İrfanDunyamiz.com