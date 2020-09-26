Kafaları duvara vurmadan önce; Selefiliğin Mısır serencamı Türkiye için bir ders olmalı

Fuat Uğur

Yaklaşık 2000 Selefi dernek, hepsi silahlanıyor. Cübbeli Ahmet gündeme getirdi konuyu. “Çağrılırsam en az 150’sinin ismini veririm” de dedi.

Kafalarda şu soru kaldı; bunu devlet bilmiyor da Cübbeli Ahmet mi biliyor diye! Konu TGRT’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuk olduğu programda da gündeme geldi. Dün Cem Küçük’ün de ifade ettiği üzere Soylu 2016’dan beri Selefi örgütlenmelere yapılan operasyonlarla 5000 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 340’ının tutuklandığını, 26 ton bomba ele geçirildiğini, en son Uzi bile yakalandığını açıkladı.

Çok net anlaşılıyor ki Türkiye Selefileri de İsrail piyonu Vehhabilik tarafından FETÖ’nün sacayağı yapılmak üzere desteklenmekte. Yücel Koç yazdı, meğer iki yıl öncesine dek Din Dersi kitaplarında Selefilik itikadî tarikatlar arasında gösteriliyormuş. Bu bilgi üzerine kızımın bu yılki 7. Sınıf Din Dersi kitabını alıp baktım ve böyle bir ifade bulamadım. Demek tepkiler üzerine çıkarılmış.

Konu MGK belgesine girmeli. Yoksa tıpkı FETÖ gibi AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; sonuçta Türkiye’nin başına da bela olacak.

İsrail-Suudi Arabistan-BAE-FETÖ prodüksiyonu bu yapı yakın geçmişte Mısır’daki darbenin sacayağı oldular.

Tıpkı oradaki gibi bunlar da siyasallaşmayı ve Meclis’te temsil edilmeyi bile hedefleyebilirler eğer kökleri kurutulmazsa. Mısır’da İhvan-ı Müslimin diye anılan Müslüman Kardeşler, Mısır Diktatörü Hüsnü Mübarek’in 25 Ocak 2011 yılında Tahrir Devrimiyle devrilmesinden sonra hemen siyasallaştılar ve ülke yönetimine aday olduklarını açıkladılar. Ama o zamana kadar siyasallaşma hedeflerinin olmadığını söyleyen Selefiler de bir yerden gelen talimatla siyasallaşmaya karar verdiler. Peş peşe çeşitli Selefi partiler kuruldu. Selefiler İhvan’ı rakip olarak görüyordu.

Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanı olduğu seçimde bile Selefiler ilk turda kesinlikle Mursi’yi desteklemediler. Mursi Selefilerin tam desteğini alamadığı için yalnızca yüzde 51,73 gibi bir oranla Cumhurbaşkanı seçildi.

O kadar çok Selefi parti kuruldu ki sonunda bunların arasında Hizbu’n-Nur adlı parti öne çıktı. İki partiyle ittifak yaparak yüzde 24 oy oranıyla 121 milletvekili soktu Meclis’e.

3 Temmuz 2013 Sisi darbesinde Hizbu’n-Nur darbe kadrosunda yer aldı. Ama darbe anayasası hazırlanırken devre dışı bırakıldı. Çünkü bu türden örgütlenmeler kullanılıp atılmak üzere beslenir, iş bittikten sonra da bir kenara fırlatılır.

Bu yüzden, geç kalmayalım, FETÖ gibi olmasın. Aman dikkat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi