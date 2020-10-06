Kırgızistan'daki bir başka darbe Orta Asya'da istikrar patlamasına yol açmayacak

Özbekistan'da Ma'no Araştırma İnisiyatifleri Merkezi direktörü Bakhtiyor Ergashev, sosyalmedya sayfasında Kırgızistan'da yaşananları yorumladı. Uzman, bunların genel bölgesel istikrarı etkilemeyeceğine, ancak ortak ekonomik projelerin uygulanmasını zorlaştıracağına olan güvenini dile getirdi.

Ergashev, "Önce, hemen açıklığa kavuşturalım. Arka arkaya üçüncü veya dördüncü. Ben bile sayımı kaybettim. İkinci olarak, aklı başında analistlerin seçimler, seçim sonrası çatışmalar ve hükümeti değiştirme girişimleri hakkında yanılsamaları yoktu. Her şey bir veya iki kez hesaplandı. Üçüncüsü, geçtiğimiz yirmi yılda, Orta Asya ülkeleri Kırgızistan'daki darbelere ve bunların sonuçlarına karşı toplu dokunulmazlık geliştirdiler. Bu nedenle, bir sonraki darbe bölgesel istikrar patlamasına yol açmayacaktır. Bu çok açık, ”dedi.



Ancak uzmana göre, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki son olaylar bölgedeki ekonomik projelerin uygulanmasını zorlaştıracak.

Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığındaki müzakereciler için bu durumda gerçekten üzülüyorum. Son üç yılda Kırgız tarafıyla Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu koridorunun inşasına ilişkin müzakereler biraz ilerlemiştir. Ve şimdi tüm bu iş yeniden baştan başlamak için ?? Atambayev ve Otunbayeva ekibiyle o dönemde bu projeleri kim engelleyebilirdi? ” Diye soruyor Ergashev.

5 Ekim Pazartesi günü Bişkek'in merkezinde, ülke parlamentosuna girmeyen parti taraftarlarının protestoları başladı. Bunlardan birine, Kırgızistan Sosyal Demokratları'na eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in oğlu Seyitbek Atambayev başkanlık ediyor. Göstericiler seçim sonuçlarının iptalini ve ikinci bir oylama yapılmasını talep etti. Akşam protestocularla güvenlik görevlileri arasında çatışmalar başladı.

Salı gecesi aktivistler Beyaz Saray binasına girdi. Ardından, eski Başkan Atambayev'i Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki duruşma öncesi gözaltı merkezinden serbest bıraktılar.

Kaynak: CentralAsia

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 16:37