Komedyenlikten Cumhurbaşkanlığına !

Nazgul Kenzhetay



31 Mart Türkiye için ne kadar önemli ve heyecanlı ise Ukrayna için de bir o kadar önemli gündü. Ukrayna halkı yeni cumhurbaşkanını seçiyordu. 31 Mart seçimlerinde Vladimir Zelensky %30,4, Petro Poroşenko 17,8% oy toplayarak 21 Nisanda gerçekleşecek 2. tura kaldılar.

Bu, 2014 yılında Ukrayna'da iktidar değişikliği yapıldıktan sonra yapılan ikinci cumhurbaşkanlığı seçimiydi. En zengin Ukrayna’lılardan biri olan Petro Poroşenko, daha önce Ekonomi Bakanı, Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Poroshenko, Ukraynanın önemli makamlarda hizmet becerisini göstermiş biridir.

Vladimir Zelensky ise Poroşenko'dan çok farklı bir adaydır. Komedyenlik mesleğini icra eden biri olarak siyasete hazırlığını yaptığı çalışmalardan görünmektedir. Elit bir akademisyen ailenin çoçuğu olan Zelensky, hukuk fakültesi mezunudur. Ukrayna’nın en önemli kanallarından olan Kvartal 95 sahibidir. Komedyenin cumhurbaşkanlığına aday olması eski Sovyet ülkelerinde ilk defa görülmektedir.

Zelensky Donbas ( Rusya-Ukrayna) savaşı sırasında yaptığı konuşmalarla Ukrayna halkı için ne kadar üzüldüğünü ve kanaatince Ukrayna’da siyasetin iyi yapılmadığı mesajını vermişti. 2014 sonrası "Halk hizmetkarı" adlı dizinin yönetmenliğini yaparak bir öğretmenin nasıl cumhurbaşkanı olacağı konusunu işlemiş ve baş rolü üstlenerek olmak istediği cumhurbaşkanını canlandırmıştı.

Medya yolu ile halkın bilincine yerleştirildi

Siyasetçilerin ve resmi yetkililerin dikkatini çekmeyen Zelensky'nin %30.4 gibi yüksek oy toplaması daha önceden halkın bilincine medya yolu ile yerleştirilmiş lider olmasındandır. Sık sık verdiği röportajlarda şaka ile "Ben cumhurbaşkanı olsam nasıl olurdu? Ben cumhurbaşkanı olursam böyle olmazdı" ifadelerini işletiyordu. Bu da halk tarafından sempatik karşılanıyordu ki bugün verilen oylardan bunu anlamak mümkündür.

Ukrayna’da bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin bu derecede garip olması seçimin şeffaflığı açısından çok önemlidir. Yabancı ülkelerin gözünde hukuksuz ülke gibi algılanan Ukrayna hukukunun ve demokrasinin ilk kaidelerinden olan şeffaf seçim ilkesini gerçekleştirmişti.

Zelensky'nin seçim sonrası Mikail Sakaşvili açıklaması kendisinin Ukrayna halkının her kısmına karşı ne kadar saygılı olduğu göstermektedir.

2004 yılında devrimle Gürcistan Cumhurbaşkanı olmuş Mikail Sakaşvili: 2. cumhurbaşkanlığı bittikten sonra Ukrayna’ya giderek Poroşenko hükumeti zamanında Odesa valisi olmuş ve halkın özel sevgisi ve talebi ile Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası yaşanan gerginliğin devamından Ukrayna’dan deport ‘sınır dışı’ edilmişti. Ukrayna halkı Sakaşvili'yi geri getirmek çabaları içinde olsalar da bunu başamadılar. Zelensky'nin Sakaşvili desteği Ukrayna halkının hepsini kucaklama mesajı olarak algılanmaktadır.