Libya'da ateşkes ne anlama geliyor?

Taha Dağlı



Libya’da Trablus’taki meşru yönetim ateşkes ilan etti. Darbeci Hafter’in desteklediği Tobruk meclisi de ateşkesi kabul etti.

Peki bu ne anlama geliyor? Darbeci Hafter’in akıbeti ne olacak?

Ateşkes kararına göre Sirte ve Cufra silahtan arındırılmış bölge olacak.

Bölge bir süredir darbeci Hafter’in işgali altında.

Trablus’u Hafter’den temizleyen Türkiye destekli Ulusal Mutabakat güçleri, Hafter’i Sirte ve Cufra’dan çıkarmak için operasyon hazırlığı yapmışlardı.

Sirte ve Cufra, Türkiye destekli Trablus yönetimi için darbecilerden arındırılması şart olan bir bölge.

Libya’nın toprak bütünlüğü için bu şart.

Bunun yanı sıra Sirte ile Cufra petrolün kontrolü için de olmazsa olmaz bir nokta.

Rusya, Mısır, Fransa, BAE gibi Hafter’in arkasında yer alan ülkeler için de Sirte-Cufra kırmızı çizgi olarak gösteriliyor.

Sisi, Türkiye destekli Trablus’un operasyon planladığı dönemde Sirte’yi “kırmızı çizgi” ilan etmiş hemen sonrasında Libya’ya asker göndermek için parlamentodan tezkere çıkarmıştı.

Sirte ve Cufra’nın önemini anlattıktan sonra Türkiye destekli Trablus yönetiminin bu bölge için planı neydi onu hatırlatalım.

Trablus kurtarıldıktan sonra sıra Sirte-Cufra’ya gelmişti.

Operasyon planları bile hazırdı. Hatta Sirte’de Hafter militanlarına yönelik bazı küçük çaplı müdahaleler yapılmıştı.

Türkiye destekli Trablus yönetimi, Sirte-Cufra konusunda “operasyon gerekirse operasyon yapar ve bu bölgeyi de darbecilerden temizleriz” mesajını açıkça vermişti.

Bu ihtimalin dışında öncelik yapılan vurgu ise Sirte ile Cufra sorununun diplomatik yollardan çözülmesiydi.

Buna göre Türkiye en başından beri yani Aralık ayında Moskova ile Berlin süreçlerinde olduğu gibi Hafter güçlerinin ülkenin doğusuna çekilmesini şart koşmuştu. Bu planda Sirte ile Cufra da vardı.

Verilen mesaj açıktı ya diplomasiyle ya da operasyonla Hafter, Sirte-Cufra’dan çekilecek. Seçim sürecine gidilecek ve bu süreci de meşru Trablus yönetimi yürütecek.

İşte bu plan doğrultusunda bir ateşkes ilan edilmiş oldu.

Yani diplomasi işliyor.

Hafter’i destekleyen Tobruk meclisi de bunu kabul etti.

Demek ki onların arkasındaki ülkeler de razılar ya da öyle görünüyorlar.

Bundan sondaki süreçte saha takibe alınacak.

Darbeci çeteler Sirte-Cufra’dan çekilmezlerse, Trablus’un masasında yer alan operasyon seçeneğinin devreye sokulacağını söyleyebiliriz.

KAYNAK: HABER7



Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020, 17:10