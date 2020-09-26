Libya’yı nasıl kaybettik?  - Osman Şahin



İttihat ve Terakki iktidarı, ülkenin dört cephesindeki başarısızlığını 1911-1912’de Libya ve Ege Adaları konusunda da gösterdi. Turgut Reis’in 360 sene önce fethettiği Bingazi, Tobruk ve civar bölgeler Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa’nın 18 Ekim 1912’de Uşi’de yaptığı antlaşma ile İtalyanlara terk edildi. Antlaşmayı Türk tarafı adına Mehmet Nabi ve Rumbeyoğlu Fahrettin (*) imzaladı. Uşi (Ouchy) Antlaşmasının, aşağıda kaydettiğimiz ikinci maddesinde, İtalyanların elinde bulunan Rodos ve civar adaların (12 ada) tekrar Osmanlılara bırakılacağı yazıyordu. Ancak nasıl olduysa bu adalar bize verilmedi, ikinci dünya savaşı sonunda silahlandırılmamak şartıyla Yunanlılara verildi. Yunanlılar da Kıbrıs’ta çıkan hadiselerden sonra Ege Adalarını Rodos Başkonsoloslarımızın gözü önünde birer silah deposu haline getirdi.



(*) (Rumbeyoğlu Fahrettin 1921’de Maarif Nazırı iken okul kitaplarından “Türk” kelimesini kaldırma talimatı veren bir diplomat)

Uşi Antlaşması,Madde 2 : “İşbu muahedenin imzası akabinde hükûmeteynden (iki hükümetten) her biri yani hükûmet-i Osmaniye Trablusgarp ile Bingazi'den ve İtalya hükümeti Adalar Denizi'nde (Ege Denizi) taht-ı işgalinde bulunan adalardan kendi zabit ve askerleri ile memurin-i mülkiyelerinin celpleri zımnında emir vermeği taahhüt eder. İtalya zabitan ve asakiri ile memurin-i mülkiyesi taraflarından cezair-i mezkûrenin (adıgeçen adaların) fiilen tahliyesi Osmanlı zabitan ve asakiri ile memurin-i mülkiyesi taraflarından Trablusgarp ile Bingazi'nin tahliyesini müteakip vukubulacaktır”. (Dustur, Tertib-i sâni cilt 7, s. 8).

Not: (Antlaşmanın tam metni için, Prof. Dr. Nihat Erim’in “ Devletler Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri Cild: 1”)

İttihatçıların Roma Büyükelçiliğinden Sadrazamlığa getirdikleri İbrahim Hakkı Paşa, üstlendiği büyükelçilik görevi hasebiyle İtalyanları iyi tanıyordu ve bu ülkeye büyük bir itimadı vardı. İtalyanların Libyayı işgal edeceklerine hiç ihtimal vermiyordu. “İki memleket arasındaki dostane münasebetlerin sağlamlığından ve sürekliliğinden o derece emindi ki o taraftan ufukta hiçbir leke görmüyordu” (Mabeyn Başkatibi, Halid Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi: Sayfa: 144) .



Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa Selanik’i Yunanlılara teslim eden Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa

Hasan Tahsin Paşa

Sultan İkinci Abdulhamit Libya’ya ilave silahlar göndererek askeri kuvvetleri tahkim etmiş, düzenli ordu intikal edene kadar çoğunluğu Trablusgarp merkezine bağlı “Nevahi-i Erbaa”da meskun Kuloğulları Türklerinden (قول اغللرى) oluşan iki alaylık (6200 kişi) yerel bir milis gücü (jandarma) kurarak silahlandırmıştı. Bu teşkilat 1200 kişilik atlı birlikler ve 5000 kişilik piyadelerden oluşuyordu. Ancak, 1900 senesinde (Hamidiye Alayları diyebileceğimiz) Kuloğulları Milis Teşkilatı gösterdikleri disiplinsizlik sebebiyle lağvedildi. Oradaki komutanların bütün ısrarlarına rağmen teşkilatın yeniden kurulmasına Abdulhamit tarafından izin verilmedi. (Bazı kaynaklar İttihatçıların bu alayları dağıttıklarını yazsa da bu iddia doğru değildir. Aşağıdaki (Belge: 3) bu iddiayı tekzip ediyor).

İttihatçılardan Trablusgarp ve Bingazi Komutanı Miralay Enver (Enver Paşa), İtalyanlara karşı büyük bir mücadele göstermiş 15 Şubat 1911’de Derne’de gece baskınına maruz kalmış, Tobruk’ta çetin çarpışmalara direnmiş ancak yeterli tahkimat ve silahların bulunmaması sebebiyle Libya’nın daha fazla savunulamayacağını anlayınca diğer subaylarla birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştır.

İttihatçıların önde gelenlerinden devrin Harbiye Nazırı Mahmut Şevket ve İbrahim Hakkı Paşalar Libya’da umudu kesmişti. İtalyanların bölgeyi işgal edeceklerine dair aldıkları telgraf ve ihbar mektuplarını duymamazlıktan gelip askeri techizatı Yemen’e gönderdiler. Oysa Libya’nın bizim için daha stratejik idi. Bölge silahlardan arındırılıp mukavemetsiz hale gelince 23 Eylül 1911 günü İtalyanlar tarafından işgal edildi. İşgal ile eş zamanlı olarak İtalya Babıali’ye de bir nota vererek Trablusgarp, Bingazi ve civar mıntıkaların kendilerine verilmesini istedi. Mabeyn Başkatibi Halid Ziya Uşaklıgil, yukarıda kayıtlı “Saray ve Ötesi” isimli hatıratında diyor ki: “ Hakkı Paşa sadarete Roma sefaretinden geldiği için İtalya sefiriyle onun arasında tekellüften, resmiyetten uzak bir münasebet hâsıl oldu. Bu gün bana sefir telefon etti: — Hakkı Paşa bu akşam yemeğine bana geliyor, yemekten sonra da briç yapacağız. Siz de gelirseniz üç kişi olacağız. Başka kimse yok. — Yemeğe memnuniyetle iştirak ederim, fakat ben briç oynayamam. Cevap verdi: — Yemekte bulununuz, kâfidir. Yemekten sonra gelecek olanlar var, onların arasında elbette briç oynayanlar bulunacaktır; dedi. Ve bu suretle sefir, sadrazamla ben yalnız üç kişi sefarette akşam yemeğinde bulunduk. Sonradan tek tük, gene sefaret erkânından gelenler olunca, ben yavaşça silindim... Bu hususî mahiyette ve her türlü merasimden azade davete sebep ne idi? Bunu o zaman hiç düşünmemiştim. Ancak sönmemiş olaylar birbirini takip edince meydana gelen hiç beklenmemiş hâdise ile bu davet arasında bir münasebet bulunmuş olacağına hüküm verdim”.

Bu ifadelerden, İtalyan sefirinin (muhtemelen) sadrazamla briç oynarken notayı verdiğini anlıyoruz. Yani sefir, Sadrazama notayı vermek için yemek ve briç oyununu bahane ederek ikametgahına davet etmiş. Zira bazı kaynaklarda sadrazamın briç oyunu bitene kadar zarfı açmadığı anlatılır. Sadrazamın, sadaretten istifa ederken; “eski devirlerde, benim durumuma düşen vezirlerin kafasını padişahlar kestirirlerdi” ifadesi bu ifadeyi doğrular niteliktedir.

İttihatçıların Libya’da gösterdikleri başarısızlık ve ihmal Balkan milletlerini de cesaretlendirdi. Takip eden aylarda Selanik’ten başlayarak bölgede isyan hareketleri başladı. Libya’da yerliler direnç göstermişti. Selanik’te ise 26.000 kişilik ordumuz önce silahlarını Yunanlılara teslim etti, bilahare Yunanlılar tarafından hunharca kurşuna dizildi. Selanik ve Libya cephesindeki her iki ihmalkarlığın birinci derece sorumluları (Hasan Tahsin ve İbrahim Hakkı Paşalar) Divan-ı Harbı Örfî Mahkemesinde yargılandılar, Tahsin Paşa idam cezasına çarptırılır, İbrahim Hakkı Paşa ise Meclisin kapatılması gerekçe gösterilerek Berlin’e sefir olarak tayin edilir ve orada vefat eder.

Bu cephelerde Osmanlının kaybetmesinin en büyük sebebi, her yanda başgösteren tehlikeler karşısında daha disiplinli ve sıkı bir yönetim gerekirken ittihatçıların işi hala gerilla mantığıyla sürdürmeleri ve bütün politikalarını İkinci Abdulhamit politikalarının aksine bir çizgi üzerinde yürütmüş olmalarıdır. Mesela, Libya’nın silahlardan arındırılması ve orada eski bir düzen olmasına rağmen bunun dağıtılması,Türk asıllı Kuloğullarıyla temas kurulmaması devlet idare etmenin öyle sanıldığı gibi kolay olmadığını göstermektedir. Selanik’te ise (geçici bir antlaşma ile) 26 bin askerimizin elinden silahlar alınarak Yunan askerlerince kurşuna dizilmesini ise “ihanet”ten başka hiçbir kelime ile izah edilemez.

(Yunanlılar Selanik şehrinin teslimine dair geçici antlaşmayı Tahsin Paşa’ya imzalattıktan sonra üç gün içerisinde 15.000 silahsız askerimizi kurşuna dizdiler, kalanları da aç bırakılarak öldürdüler. Hasan Tahsin Paşa ve diğer üst düzey komutanları ise öldürmediler (Kaynak: Dergipark). 25 sene sonra 1937’de Selanik yakınlarındaki “Gefira” da Balkan Savaşları Askeri Müzesinin bahçesine Tahsin Paşa’nın mezarını naklettiler ve yaveri olan oğlu Kenan Mesare ile anıt mezarını yaptılar. Tahsin Paşa her yıl burada saygı törenleriyle ve minnetle anılmaktadır. (Kaynak: Yorgo Kırbaki)



Selanik yakınlarında Gefira’daki Balkan Savaşı Müzesi bahçesinde Tahsin Paşa ve oğlu Kenan Mesare’nin anıt mezarı. (Görüntüler Gazeteci İlhan Tahsin Arşivinden alınmıştır)

6 Haziran 1916 tarihinde Tahsin Paşa’ya Osmanlı Devleti’nin 55/370 numaralı pasaportu verilir. Avrupa’da bu pasaportla gezer. Cenevre Başkonsolosluğu tarafından İstanbul’a gönderilen telgrafta Tahsin Paşa’nın Selanik’i Yunanlılara teslim etmekten dolayı sabıkalı olduğu hatırlatılarak pasaportunun temdit edilip edilmeyeceği sorulur. Paşa, kendisi durumunu İsviçre makamlarına anlatır ve 2000 frank teminat vererek orada ikamet etme izni alır. (Belge: 1).



Eski Selanik Şimdiki Selanik Selanik’te Türk askerinden toplanan silahlar

Bu iki olay gösteriyor ki; Sadrazam İsmail Hakkı Paşa’nın Kara Tahsin Paşa’dan, Kara Tahsin Paşanın ise Sadrazam İsmail Hakkı Paşa’dan farkı yok. İkisi de aynı tornadan çıkmış gibi. Biri tecahül-i ârif ile vaziyeti kurtarmaya çalışıyor diğeri ise 26 bin askerin katledilmesini şehrin estetiğine feda ediyor. Yunanlılara sığınarak veya meclisi kapattırmakla canlarını kurtarıyorlar.

O günlerin farklı paşası ise Adana’daki Ermeni isyanlarından dolayı, aralarında Bahçe Müftüsünün de olduğu Adanalı zengin ailelere mensup 47 Müslüman genci (mahkeme hakimini değiştirerek) idam ettirdiğini hatıralarında yazan Cemal Paşa’dır. Kendi hatıralarından okuyalım: (Osmanlıca, 255’inci sayfa)

“Mandelştam, kitabının 205’inci sayfasında Adana kitalinden mesul olan Müslümanların en ehemmiyetsizlerinden yalnız dokuz kişinin idam olunduğunu, Türkler hakkındaki neşriyat-ı garazkaranesiyle meşhur olan Adusidis ismindeki bir Rum’un eserine atfen iddia ediyorsa da gerek Adusidis ve gerek Mandelştam yalan söylüyorlar. Adana’ya vardıktan dört ay sonra yalnız Adana şehrinde Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemelerinden 30 Müslümanı idam ettirdiğim gibi ondan iki gün sonra da Erzin Kasabasında 17 Müslümanı idam ettirdim. Bunlarla beraber yalnız 1 Ermeni idam olunmuştur. İdam edilen Müslümanlar arasında Adana’nın en eski ve en zengin ailelerine mensup gençler bulunduğu gibi Bahçe Kazası Müftüsü dahi vardı. Bu müftü o havali Türkleri nezdinde pek büyük bir nüfuza malik bulunuyordu”. (Kaynak: Cemal Paşa - Hatırat 1913-1922, Dersaadet 1922)

Araplar tarafından “Seffah” olarak anılan Cemal Paşa hatıratının aynı sayfasında devamla, Adana’daki çarpışmalardan dolayı meydana gelen zararın giderilmesi için merkezi hükümet tarafından gönderilen 200.000 liranın nasıl harcandığını ve iki halk arasındaki soğukluğu nasıl giderdiğini de şöyle anlatır:

“Kendi riyasetim altında Adana’da bir inşaat komisyonu teşkil ettim. Komisyon Amerikalı Misyoner Mr. Cimbres (چمبرس) bir çok ecnebilerle ve çoğunluğu Ermenilerden olmak üzere bir çok yerliden tetkib ediyordu…. Hülasa 3-5 ay zarfında Ermeniler ticaretlerine, sanatlarına, ziraatlarına kamilen başladılar ve Müslümanlarla arasındaki bürudet-i sabıkadan (eski soğukluk) hiçbir eser kalmadı”.

Özetle; İttihatçıların, Roma Büyükelçiliğinden Sadrazamlığa getirdikleri İbrahim Hakkı Paşa, İtalyanlarla Uşi’de bir anlaşma yaparak Libya’yı İtalyanlara terkeder. Müteakiben, Balkanlar, Selanik, Filistin de bunların zamanında kaybedilir. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, İkinci Abdulhamid’in daha önce ihtiyaten Libya’ya gönderdiği silahları Yemen cephesine göndererek Libyayı savunmasız bırakır ve İtalyanlar Libya’yı işgal ederler. Libya yerlileri kendi kendilerini savunur. Silah eksikliği sebebiyle muvaffak olamazlar. Libya 39 sene İtalyanların hakimiyetinde kalır ve 1951’de bağımsızlığına kavuşur.



Kendisi de aslen Konya Ermenekli Kuloğulları askeri olan Karamanlı

Ahmet Paşa’nın Trablusgarp’ta inşa ettiği camiinin dış ve iç görünümü.



Trablusgarptaki Turgut Reis Türbesi ve camii

Trablusgarpta bulunan cami, mektep, medrese ve mescitlerimiz:

Belediye Mahallesinde İbn-i Tayyib Mescidi, Zahra Mahallesinde Cez’ Camii, Murad Ağa Camii, Seyyid Salim Elmeşad Camii, Türk Çarşısı Camii, Şayibü’l ayn Muhammed Paşa Mescidi, Dîlavî Camii, Saklanî Camii, Muhammed Şan Mescidi, Duruc Camii, Felah Camii, Elkatip Mescid ve Medresesi, Nâfe Camii, Mahmud Camii, Babulbahr Mahallesinde Mescid, İbn-i Süleyman Mescidi, “Errîkî” ve “Karabağlı” namlarıyla maruf mescidler Binbaşı Selanikli Hacı Hayri Efendinindir. Münşiye Mahallesinde Muhammed Dedenin Mecidiye Camii, Münşiye Karyesinde Ebi Âşur Mahallesindeki cami İbn-i ‘Umurenindir. Münşiye Karyesinde “Azzûz” Camii. (Münşiye Nahiyesi Koloğulları Türklerinin yoğun bulunduğu bir mıntıkadır) Hazinedar Mahmut Paşa Camii. Hurube Camii, Seyyid Hamude Camii, Müftü Mescidi, Mirğanî Mescidi, Abdulvehhab ibn-i Makbel Mescidi, Şeyh Sayda’ûs صيدعوس Mescidi, Ğurî Mescid ve Mektebi.(Kaynak: Vakıf kayıtları ve İstanbul’da çıkan“Tercüman-ı Hakikat” Gazetesinin 5 Zilhicce Sene: 1305 tarihli ve 3048 numaralı nüshası) (Not: İslam Ansiklopedisinde; “20’inci asırda Trablusgarp’ta 10 cami bulunduğu” kayıtlı ise de, muhtemelen bu camiler şehrin merkezinde olan camilerdir. Bizim listede Trablusgarp ve civarında 15 caminin ismi vardır).

Bingazi’deki cami, mescid ve türbelerimiz:

Şamî Camii, Şerîf Camii, Mistarî Camii, Bişşeyh Camii, Dırdıra دردره Camii, Luhyeş لوحيش Camii, Hacı Mübarek Camii, Kadı Camii, Seyyid Hüseyin Camii, Bizzevin بالزوين Cami, İbn-i Hamza Camii, Dravi Mescidi, Şüluf Mescidi, Bin cica بن جيجا Türbesi, Baklaz بقلاز Camii, Vuhayşi Mahallesindeki cami, Haddade Camii, Derne Kasabasının Bilad Mahallesindeki cami, Atîk diğer adı Mehmet Bey Camii, Hastane Camii.



(Belge: 1) (Latin harfleriyle yazılışı) (Belge: 3) Koloğulları Teşkilatının ilga edilmemesi için

Trablusgarp Vali ve Kumandanlığından 18 Şaban 1309

(Miladi: 18 Mart 1892) tarihinde İstanbul’a gönderilen yazı



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Hülasa: Tahsin Paşa hakkında

Devletlü Efendim Hazretleri

Balkan Muharebesinde Selanik’i Yunanlılara teslim eylemiş olan Lozan’da mukim Hasan Tahsin Paşa Cenevre Başşehbenderliğinden (Başkonsolosluğundan) muta 6 Haziran 1916 tarihli ve 55/370 numaralı pasaportu ibraz ve tecdidini (yenilenmesini) talep eylemiştir. İsviçre’de oturan tebayı ecnebiye pasaport ve evrak-ı sairesini hükümet-i mahalliyeye tevdi ederek permi de sejor almaktadır. Hasan Tahsin Paşa’nın ânifül arz (yukarıda arzedilmiş) pasaportu hükümet-i mahalliyeye tevdi edecek yerde Lozan Hükümetine 2000 frank kefalet akçesi ita ederek (vererek) 28 Kanunıevvel 916 tarihli ve 879 numaralı permi de sejör almış olması mumaileyhin (adıgeçenin) Hükümet-i Osmaniyeyye karşı vaziyeti anlaşılmaktan bulunması hasebiyle kendisine tabiiyet-i âlem ve haberi (?) itasında tereddüt olunmaktadır. İktizasının emrü inbası merhun-ı irade-i aliyyeleridir. (yüksek iradelerine bağlıdır) Ol babda emrü ferman Hazreti men lehül emrindir.

14 Zilhicce 335 / 1 Teşrinievvel 917

Cenevre Başşeehbendirliğine memur

Baş Şehbender

Kamil



(2) Kuloğullarının yaşadığı Trablusgarp yakınlarındaki

Nevahi-i Erbaa’nın aynı isimle bir ilçe yapılmasına

dair belge. Tarih: 1317 (M. 1900)



Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020, 17:08