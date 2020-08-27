Mali’de Gerçekleşen Askeri Darbenin Anatomisi-1

Kenan Toprak

1960’ta Fransa’dan bağımsızlığını kazandığından beri, Batı Afrika ülkesi Mali, çeşitli isyanlar, ayaklanmalar ve darbelerden etkilendi. Mali, haziran ayından bu yana binlerce vatandaşın Cumhurbaşkanı İbrahim BoubacarKeita hükümetinin istifasını talep eden gösterilerine sahne oldu. Bu gösterilerde muhalefet politikacıları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, dini dernekler ve hatta güvenlik kurumlarından personeller, hükümetin koronavirüs salgınına, işsizliğe, artan eşitsizliğe ve aşırılık yanlısı Kuzey ve Orta Mali’de bitmeyen şiddete karşı tepkilerini ifade etmek için 5 Haziran Hareketi veya M5-RFP altında bir araya geldi. Aylarca süren gösterilerin ardından 18 Ağustos’ta Mali ülke tarihindeki dördüncü askeri darbeyi yaşadı.

POSTKOLONYAL DEVLET MODELİNE TEPKİ

Geçen hafta Mali’de sözlerini yerine getirmeyen postkolonyal devlet modelinin sorgulanmasına şahit olduk. Bu sorgulama demokratikleşme, barış, istikrar, yolsuzlukla mücadele, eğitim, kalkınma ve güvenlik gibi birçok konuyu içeriyordu. Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın istifasını amaçlayan ve birkaç ay süren gösterilerin ardından Mali’nin eziyetli tarihinde yeni bir sayfanın açılması ile sonuçlandı. 18 Ağustos 2020 Salı günü askerlerin darbe girişimi Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın derdest alıkonulması ve istifası ile neticelendi.



5 HAZİRAN HAREKETİ’NİN DOĞUŞU

Ülkede devam koronavirüs pandemisine rağmen seçimlerin yapılması, muhalefet liderinin Soumaila Cisse’nin 26 Mart’a ilk turdan hemen sonra kaçırılması, birinci ve ikinci tur seçimler esnasında bazı seçim gözlemcilerinin ortadan kaybolması, sandık merkezlerinin yağmalanması ve dokuz kişinin ölümüne neden olan mayınlı patlama sürece damgasını vuran birkaç olaydan bazılarıydı. Aynı şekilde 30 Nisan 2020 tarihinde Mali Anayasa Mahkemesi, mart-nisan arasındaki parlamento seçimlerinde “IBK” olarak bilinen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın partisinin lehine olmak üzere, yaklaşık otuz vekilin sonucunu geçersiz kılması muhalefetin öfkesini artıran nedenler arasında yer aldı. Karar, kamu hizmetlerinin işleyişinden mahrum kalan bir ülkede kayırmacılık ve yolsuzluktan bıkmış birçok Malili’yi çileden çıkardı. Güvensizlik, adam kayırma, yolsuzluk ve ekonomik çöküş dahil olmak üzere iktidarın güçsüzlüğünü kınamak amacıyla 30 Mayıs’ta nüfuzlu muhafazakar imam Mahmud Dicko, diğer dini liderler, muhalefet partileri ve sivil toplum üyelerinden oluşan bir koalisyon, cumhurbaşkanına karşı gösteri çağrısında bulunarak Mali Cumhurbaşkanı’nın iktidardan ayrılmasını talep etti. Bu çağrıdan sonra 5 Haziran’da on binlerce kişinin katıldığı bir gösteri, Başkan Keita’ya karşı “5 Haziran Hareketi -Mali Yurtsever Kuvvetleri Mitingi Hareketi” (M5-RFP) olarak adlandırılan bir protesto hareketinin başlangıcı oldu.

DİCKO’NUN İÇ SİYASETE ETKİSİ

Mali’de göstericilerin önde gelen ismi Mahmud Dicko’ya göre Fransa’nın Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Başbakan’ı görevinde tutması kararlarının arkasında olduğunu ve yerel siyasete müdahale ettiği için kısmen Mali’deki durumdan sorumlu. Mahmud Dicko,”Ben Fransa’nın düşmanı değilim, ancak Fransa bize saygı duymalı” diyerek Fransa’nın Mali’nin iç siyasetine müdahale etmesini istemiyor. Bir zamanlar cumhurbaşkanına destek olan saygın bir figür olan İmam Dicko, bugün yozlaştığını, güvensizliği ve yoksulluğu önleyemediğini düşündüğü bir güce karşı ciddi bir duruş sergiledi. 10 Temmuz tarihinde yapılan gösterilerde on bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yapılması planlan Keita karşıtı gösterilerin “ tarih yazacağını” ümit eden İmam Dicko, “Kararlıyız, korkmuyoruz ve geri adım atmayacağız” şeklindeki açıklamaları aslında gösterilerin daha büyük katılımlı olacağını ve sonuç alınıncaya kadar devam edeceğine işaret ediyordu.

Haziran ayından bu yana derin bir sosyo-politik krizle sarsılan Mali’de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) arabuluculuk girişimlerine rağmen, krize hiçbir çözüm bulunamadı. Protestolar, 12 Ağustos’ta yeniden başladı ve binlerce insan cumhurbaşkanının istifasını talep etmek için başkent Bamako’da toplandı. Başkent Bamako’nun kalbinde Cumhurbaşkanı’nın istifasını talep eden göstericiler 19 Ağustos’ta geniş çaplı bir protesto gösterisinin duyurusunu yaptı. Ancak protesto için verilen tarihten bir gün önce Bamako yakınlarındaki Kati askeri üssünde bir isyan çıktı. Aylarca süren gösterilerin ardından gerçekleşen askeri darbe ile yönetime el konularak Mali’nin başkenti Bamako’da Cumhurbaşkanı Keita ve Başbakan Boubou Cisse derdest edilerek alıkonuldu.

ASKERİN İKTİDARDAN HOŞNUTSUZLUĞU

Sekiz yıl önce, Kati askeri üssü, dönemin başkanı Amadou ToumaniToure’yi deviren darbenin başlangıç noktası olarak da kullanılmıştı. 21 Mart 2012’de askerler, hükümetin ülkenin kuzeyindeki isyancı grupları yönetememesini protesto etmek için kampta ayaklanma gerçekleştirmişti.

18 Ağustos 2020 tarihinde darbeyi gerçekleştiren askerlerin çoğu genç askerlerden oluşuyordu. Mali ordusunda darbeyi körükleyen nedenler arasında 2012 darbesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen eski bir teğmen de dahil olmak üzere altı kişinin tutuklanması, darbeden bir gün önce cumhurbaşkanlığı güvenlik başkanının görevden alınması, maaş eksikliği, insan kaynakları ve lojistik sorun, asker ölümleri ve ölen askerlerin ailelerine kaynak aktarımı konusunda hükümetin kayıtsızlığı dahil olmak üzere bir çok şikayet yer alıyordu. Bu genç askerlerin birçoğu arasında kötü koşullar bıkkınlık ve yorgunluk meydana getirmişti. Ve sonunda, sivil toplum ve muhalefettin aylardır düzenlediği gösteriler neticesinde hükümetin krizi çözememesi dahil olmak üzere ordunun imajını değiştirmeye hevesligenç askerler orduyu harekete geçirdi.

18 AĞUSTOS ASKERİ DARBE

Aylarca süren hükümet karşıtı gösterilerin ardından 18 Ağustos 2020 Salı sabahı Albay MalickD iaw ve Albay Sadio Camara, Mali’nin başkenti Bamako’ya 15 km uzaklıktaki Kati askeri kampının kontrolünü adamlarıyla birlikte ele geçirdi. Darbenin stratejisti olarak kabul edilen Albay Malick Diaw Kati askeri bölgesinin komutanıydı. Bu kıdemli subay 2012 yılında Amadou Haya Sanogu’nun başlattığı darbede kilit bir oyuncu olarak yer almıştı. İsyanla başlayan bir günlük gerilimin ardından Mali başbakanı Boubou Cisse, birçok üst düzey hükümet ve askeri yetkili bir grup asker tarafından alıkonuldu. Gözaltına alınmadan önce Başbakan Cisse, askerlere hükümetle diyaloğa girmelerini içeren bir Facebook mesajı yayınladı. Kati askeri üssünde başlayan darbeden saatler sonra konutunda alıkonulan devrik lider İbrahim Boubacar Keita istifa etmek zorunda kaldı.

75 yaşındaki Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita gece yarısı devlet televizyonu ORTM kanalında yayınlanan konuşmasında“kan dökülmesini önlemek için isyan ordusunun iradesine boyun eğmekten başka seçeneği olmadığını, ulusal meclisin ve hükümetin feshedildiğini” söyleyerek istifasını açıkladı.

Askeri cunta,”Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi (CNSP) olarak makul bir süre içinde ülkeyi genel seçimlere götürecek bir sivil siyasi geçişi gerçekleştirmek istediklerini söylediler. Almanya, ABD ve Fransa’da askeri eğitim alan ve Keita’nın devrilmesine yol açan tüm operasyonlara katılan Mali ordusunun kıdemli subayı Albay Assimi Goita, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın istifasının ertesi günü kendisini askeri cuntanın lideri olarak tanıttı.

Kaynak: Diriliş Postası