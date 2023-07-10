NATO zirvesinin gündemi ve önemi

11-12 Temmuz 2023’te gerçekleşecek NATO zirvesinin önemi nedir? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresi neden uzatıldı? Zirvenin gündeminde hangi konular yer alacak? İsveç’in NATO üyeliğinde son durum nedir? Ukrayna’nın NATO üyeliği yolundaki engeller nelerdir?



Kısaca NATO olarak bilinen Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı’nın güçlü kurumsal kimliği ve yoğun ajandası nedeniyle her zirvesi önem taşımaktadır. Bu yılki zirve ise iki açıdan özel önem taşımaktadır.

İlki Nisan 2023’te Türkiye’nin verdiği onayla üyelik başvurusu kabul edilen Finlandiya’nın ilk kez üye olarak NATO zirvesine katılacak olmasıdır.

Bilindiği üzere NATO, kurulduğu 1949’dan bugüne kadar sekiz kez genişledi. Bunların sonuncusu Kuzey Makedonya’nın teşkilata üye olduğu 2020’de gerçekleşti.

11-12 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek iki günlük zirveye Finlandiya da yeni üye olarak katılacağı için NATO, 31’inci üyesiyle birlikte dokuzuncu kez genişlemiş olacaktır. Bununla ilintili olarak Finlandiya ile birlikte üyelik için NATO’ya başvuran fakat üyelik başvuruş henüz Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmayan İsveç’in tartışmalı üyelik meselesiyle ilgili atılması muhtemel adımlar da zirveyi önemli kılmaktadır. Benzer şekilde işgal altındaki topraklarını geri almak için Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair beklentileri de zirveyi önemli kılan bir diğer gelişmedir…

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