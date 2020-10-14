Normalleşme sonrası bir ilk - Taha Dağlı



Haber7 yazarı Taha Dağlı "Dünya Masası" adlı programda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dubai'den Hayfa'ya ilk gemi geldi.

15 gün önce Dubai Jabal Ali limanından demir alan gemi, İsrail'in Hayfa limanına yanaştı.

Beyrut limanının 4 Ağustos'taki patlamada havaya uçmasıyla, Doğu Akdeniz'deki Hayfa limanının önemi büyük değer kazandı.

Şimdi sırada Dubai-Hayfa demiryolu projesi var.

Bu proje, süveyş kanalını bypass ediyor. Bu da Mısır'ın ekmeğine kan doğramak demek. Mısır bu duruma tepkili. Reaksiyon ise gecikmedi. Eylül'ün 16'sında Çin ile Mısır arasında demiryolu anlaşması imzalandı. Buna göre Süveyş'ten İskenderiye limanına çıkan direkt hızlı tren hattı yapılacak.

Bir tarafta, ABD planıyla İsrail-BAE ve diğer körfez ülkelerini kapsayan; Dubai-Hayfa projesi; diğer tarafta ise Çin-Mısır denkleminde Süveyş-İskenderiye hattı.

İSRAİL'DEN ARAP DÜNYASINDA TÜRKİYE KARŞITI EYLEM PLANI

İsrail Bae, Bayreyn ve Suudi Arabistan gibi önemli körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirirken; Türkiye'yi de hedef almayı ihmal etmiyor.

İsrail başbakanı Netanyahu, BAE veliaht prensi Muhammed bin Zayed ile görüştü. İkili, birbirlerini ülkelerine davet etti. Diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi karar alındı. İsrail ayrıca anlaşma dahilinde şu an yer almayan diğer arap ülkelerine de Türkiye karşıtı bir eylem planı hazırladı.

Eli Cohen...

Lübnan asıllı bir yahudi siyonist. İsrail istihbaratının, Arap dünyasındaki faaliyetlerinin görünen yüzünü temsil ediyor. Daha önce defalarca Arap dünyasıyla Türkiye'nin arasını açmaya yönelik eyleme imza atmıştı. Şimdi müttefikleri BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkelere çağrıda bulundu. Adeta bir ültimatom yayınladı. Ve "halklarınıza, Türkiye'nin kirli yüzünü anlatın, Arap halkları hala Türkiye'yi seviyor, halkınızla-Türkiye arasına mesafe koyacak, faaliyetler yapın. Türkiye'nin işgalci olduğunu onlara anlatın. Arap sokağındaki Türkiye sevgisini tamamen ortadan kaldırın. Arap halkları, Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Katar'da, Libya'da,Sudan'da işgalci olduğunu anlamalı, bunu anlatacak, ortak çalışmalar yapmalıyız, halkı bu konuda eğitmeliyiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 15:27