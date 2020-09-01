Soylu: Bazı siyasileri kaçırma planlarıyla yakalandı

Muharrem Sarıkaya



Türk emniyeti dün çok önemli bir işe imza koydu...

Uzun süredir aranan DAEŞ'in Türkiye Emiri bir süre önce yakalandı, sorgulaması sonrası tutuklandı.

Haberi alınca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım; kendisini Karadeniz'deki sel bölgesindeki yaraların sarılması için canhıraş bir şekilde çaba gösterirken buldum.

Selin fındık bahçesini alıp götürdüğü bir kadın ısrarla telefonla konuşmasına engel oluyor ve sorununa hemen çare bulunmasını istiyordu.

Bakan Soylu, telefonda beni kısa süre bekletip kadına döndü ve "Seninki .... mevkideki, .... kişinin yanındaki bahçe değil mi?"

Var gücüyle bağırarak derdini anlatmaya çalışan kadının bir anda ses tonu düştü, mahcup bir ifadeyle "Evet orası..." deyip sustu.

Bir an hafızamda merhum Süleyman Demirel canlandı...

Bakan Soylu ile bu aşamada DAEŞ'in Türkiye'de önemli eylemlerde imzası bulunan Türkiye Emiri Mahmut Özden'in yakalanmasına ilişkin sohbete başladık.

DAEŞ'in sözde Türkiye Emiri'nin ele geçirilmiş olmasından oldukça memnundu, "Çok önemli planlar ele geçirdik" dedi.

Biraz detay vermesini rica ettim, şunları söyledi:

"Bazı siyasilerin ve devlet adamlarının nasıl kaçırılacağına ilişkin planlar yapmışlar, onları da ele geçirdik. Bir iki gün sonra daha detay bilgi aktarabiliriz. Şu an soruşturması devam ediyor. Kimlerin motive ettiği belli. Buna karşı tedbirleri almamız gerektiğini de ele geçirdiğimiz bu planlar bize gösterdi. Çok önemli bilgileri de sunmuş oldu. Özellikle kaçırmak istedikleri siyasilerle ilgili planları bize önemli bilgiler kazandırdı..."

Bakan Soylu'nun aktardığı bilgilerin detayı bununla sınırlı kalmadı, önce bir DAEŞ militanı kalaşnikof silahıyla yakalanmış.

Bunun sorgulanması sonucu sözde Emir Mahmut Özden'e ulaşılmış.

Evinde yapılan aramada Mahmut Özden'e ait bir dijital materyal ve bilgisayarında Irak ve Suriye'den talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturarak, Türkiye'de eylem planlaması yaptığı bilgisine ulaşılmış.

Gömülü silahları kimlerin başka bir yere taşıyacağına, Türkiye'ye ekonomik açıdan zarar veren eylemlerin nerelerde yapılacağına kadar planlar bulunmuş.

Planlarda bir takım grupların "bazı devlet adamı ve siyasileri kaçırıp Suriye'ye götürülmesi hususunda planları olduğuna ilişkin tüm veriler de net bir şekilde ele geçirilmiş..."

Bakan Soylu operasyonun devam ettiğini, bağlantılı isimlerin de yakalandığını belirtti, Emniyet Teşkilatı, MİT'in çok önemli işler başardığını belirtti, "İstanbul Emniyetimizi tebrik ediyorum. Hakikaten önemli bir çalışmayı ortaya çıkardılar" dedi.

Daha fazla bilgi almak için zorlayacak durumu yoktu, çünkü Karadeniz evladı olarak hemşerilerinin derdiyle havlet olmuş sorun çözmek için uğraşıyordu.

Kaynak: HaberTürk