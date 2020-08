Türkiye S-400'leri depoya mı kaldırdı?

İşte Batuhan Yaşar'ın o yazısı;

Hemen cevabını verelim:

-Hayır tabii ki..

Bir süredir Moskova tarafında hareketlenmeler var..

Sputnik ve TASS son dakika haberleri geçiyor:

-"Türkiye ile ikinci parti S-400’ler için imzalar atıldı.."

Aslında böyle atraksiyonlara gerek yok..

Ayrıca Rusya kaynaklı haberlerde madalyonun sadece tek yüzünü görüyoruz..

Türkiye tabii ki o sistemleri "çeyiz sandığı"nda saklamak için almadı..



MASAYA İKİ SİSTEM İÇİN OTURULMUŞTU



Ankara'daki güvenilir kaynaklardan önemli bilgiler edindik..

Hemen paylaşalım:

Rusya ile ta başından beri masaya iki S-400 sistemi için oturuldu..

Ve her iki sistem için de imzalar atıldı..

Buraya kadar her şey doğru..

İlk sistem hızlı bir şekilde temin edilecekti..

Ki öyle oldu.

Türkiye ile Rusya arasında hava köprüsü oluşturuldu..

Mürted Hava Üssü'ne ilk S-400 sisteminin taşınması için onlarca uçak seferi yapıldı..



BİRİNCİ SİSTEMİN HİÇBİR EKSİĞİ YOK!



Güvenilir kaynaklar, Mürted’deki sistemin her an operasyonel hâle getirilebileceğini belirtiyor..

Hatta bazı S-400 bataryaları yarın bile aktif hâle getirilebilir..

Sistem teslim alındıktan sonra kullanacak personele aylarca eğitim verildi..

-"Aldık, depoya koyduk ve kullanmıyoruz.." böyle bir yaklaşım söz konusu değil..

Daha iyi anlaşılması için:

-Türkiye elindeki S-400 sistemini ne zaman isterse o zaman aktive edebilecek durumda..

-Mürted’deki birinci S-400 sisteminin herhangi bir eksiği yok..



TÜRKİYE, ABD’DEN Mİ KORKUYOR?



Özellikle sosyal medyada yalan/yanlış bilgiler verildiği için tüm açıklığı ile yazmak istedik..

Konu malum F-35’lerle de ilişkilendiriliyor..

Soru şu:

-Türkiye S-400’leri almamış olsaydı mesela ABD F-35’leri Türkiye’ye verecek miydi?

-Hiç sanmıyorum..

Arkadaşlar;

Patriotları, Predatorleri (SİHA) ve Süper Kobra helikopterini vermeyen F-35’i verir mi size?

S-400 olmasaydı başka bahaneler bulunacaktı..

İşte deniyor ki: "Türkiye ABD’den korktu bu yüzden S-400’leri kullanmıyor.."

Korksaydı baştan S-400 almaya kalkışır mıydı?

Ayrıca ABD’den haber beklendiği falan da yazılıyor çiziliyor..

Neyin haberi bekleniyor olabilir ki?

Kaldı ki, Türkiye için üretilen 8 adet F-35, ABD Hava Kuvvetlerine verilmedi mi?

Türkiye greyderlerle Mürted’deki S-400’leri dümdüz etse ABD yine de vermez o F-35’leri..

Spekülasyonların ucu bucağı yok..

Hem S-400 hem de F-35’ler için..



TÜRKİYE DAVUL MU ÇALACAK?



Bu işin sorumlusu Milli Savunma Bakanlığı..

Hoparlörlerden bas bas bağırarak "S-400’leri şöyle yaptık, böyle yaptık" diyecek değil!

Her şeyin bir yeri ve zamanı var..

Ayrıca siyasi iradenin kararı da önemli..

Bizim bilmediğimiz birçok parametre var..

-S-400’ler hangi şartlarda ne zaman kullanılacak?

Özetle; Türkiye S-400 kartını istediği an masaya getirir koyar..

Olay bu kadar basit..

Ankara’nın paşa keyfi bilir!



İŞTE RUSLARLA YAPILAN ANLAŞMA



Türkiye, Ruslarla tek değil iki sistem S-400 için anlaşma imzaladı..

Birinci sistem zaten tamam ve Mürted Hava Üssü'nde..

İkinci sistemin imzası da atıldı ama orada iki önemli şart vardı:

1-Ortak üretim ve teknoloji transferi..

2-Ödeme konusunda Rusya’nın sağlayacağı devlet kredisi..

Ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda Rusların verdiği bazı sözler var..

Hatta şu aşamada mutabakattan da söz edebiliriz..

Ama görüşmeler tam olarak bitmedi..

Ortak üretim ve teknoloji transferi Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak..

Bu kesin..

İkinci konu, yani Rus devlet kredisi olayında ise hâlâ bir çözüm sağlanamadı..

Ruslar 2019 Aralık'tan beri masaya başka önerilerle geliyor..

Devlet kredisi değil de banka kredisi önerisi ile Ankara’nın kapıları çalınıyor..

Ama banka kredisinin şartları devlet kredisi gibi makul değil..

İlk sistem Rus devlet kredisi ile alınmıştı..

Ayrıca yüzde 30’luk bir avans talepleri de var..

Bu bilgilerden sonra S-400’lerle ilgili kafalarda soru işareti kaldığını sanmıyorum..

Tartışmanın daha fazla anlamı yok..

İkinci sistem S-400’ler için hâlâ katedilmesi gereken bir yol var..

Türkiye’nin "âli menfaatleri" ne gerektiriyorsa o yapılır..

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ