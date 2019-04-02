Yerel seçimler: Erdoğan'a uyarı ateşi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimden Türkiye'nin en güçlü partisi olarak çıksa da büyük şehirlerde yaşadığı yenilgi Türkiye kadar Avrupa'nın da gündemine oturdu.

Kimi köşe yazarları sonuçları bir dönüşümün ilk işaretleri olarak yorumlarken diğerleri Erdoğan'ın gücünün şimdilik sarsılamayacağı görüşünü savundu.

Avusturya

AK Parti'nin üstünlüğünün olası sonu başlığı ile çıkan günlük Avusturya gazetesi Kurier'e göre Türkiye'deki yerel seçimler, Erdoğan döneminde sonun başlangıcı olabilir:

Gazete dünkü baskısında konu ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Erdoğan devlet başkanına büyük yetkiler veren başkanlık sisteminin yerleştirilmesine ilişkin 2017 referandumunda da Ankara, İstanbul ve İzmir'de çoğunluğu alamamıştı. Türkiye'de yerel seçimler her zaman gelecekteki siyasi gelişmeleri doğru ölçen bir gösterge olagelmiştir. Bu bağlamda pazar günkü seçim, AK Parti'nin üstünlüğünün sonuna işaret ediyor olabilir. ... Gerçekten de muhalefet umutlanabilir ama erken sevinmekten de kaçınmalı. Çünkü Erdoğan asla pes etmeyecektir. Ve zaman ondan yana: Önümüzdeki dört yıl Türkiye'de seçim yok. Bu zaman zarfında ekonomi canlanırsa, Erdoğan tepedeki yerinde kalabilir.”

İtalya

İtalya'nın La Stampa'da yazan ekonomi uzmanı Stefano Lepri, “Şahsının siyasi açıdan değerlendirmesini bir kenara bırakacak olursak Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisini yıllarca başarıyla yürüttü. Sonra bir dizi hata yapmaya başladı. Son iki ayda fiyatların yüzde 20 artıp bir milyondan fazla istihdam imkanının yok olmasıyla pek çok seçmenin mutsuzluğu anlaşılır bir şey. Popülist reçetelerin hepsi birbirinin aynı değil. Ancak popülizm adı altında topladığımız farklı siyasi güçleri iktidara getiren nedenler çok farklı olmakla beraber ortak bir paydaları da yok değil: Cazip hayalleri içeren propaganda bir noktada gerçeklerle çarpışıyor. Ve gerçek, intikamını alıyor.”

Siyasetbilimci Alexandru Damian, “Seçim sonuçları Erdoğan'ın AK Parti'sine büyük bir darbe oldu, ama bu gerçeğin sadece yarısı. Diğer yarısı ise, AK Parti ve milliyetçi MHP'nin kurduğu ittifakın bütün ülkede oyların yüzde 50'sinden fazlasını almış olması. Yani 2018 genel seçimlerindekine benzer bir sonuç. ... Erdoğan hala yeterince hakim ülkeye." diyor

Yunanistan

Erdoğan'ın Beka söylemine dikkat çeken Yunanistan'ın günlük gazetesi Ethnos:

“Bu yerel seçimlerle birlikte, beş yıldır aralıksız süren seçim maratonu da nihayet bitti. 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015'te iki genel seçim, 2017'de anayasa reformu referandumu ve 2018'de genel seçimler ve başkanlık seçimleri. Bu seçimlerin hepsinin ortak yanı aşırı ölçüde dramatikleştirilmeleriydi. Erdoğan hepsinde ülkenin bekası senaryosunu sahneye koydu ve bu reçete tuttu.” dedi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 13:48