İlmiye sınıfının siyasetle ilişkisi - Taha Kılınç

* İlmiye sınıfının siyasetle ilişkisi, İslâm tarihi boyunca sürekli gerilimli olmuştur. Herhangi bir çatışma çıktığında da, kaybeden taraf genellikle ilmiyedir. Ahlâk ve adalet adına sürekli atıflar yapılan “siyasetnâme”ler, bu durumun sayısız örnekleriyle doludur.

* İlmiye ile siyasetin ilişkisinde, ulema siyasetçileri yönlendirmeye çalışırken, siyasetçiler de halk nezdindeki kredilerini ulema eliyle güçlendirme ve koruma derdine düşer. Bu zor ve hassas denge, ulema sınıfı siyasete heves ettiğinde hızlıca bozulur ve siyasetin tokmağı ulemanın başına iner. “Bu haklı”, “şu haksız” yorumlarına girmeksizin, “işin doğası” böyledir.

* İlmiye sınıfı, siyasetle girdiği ilişkiden daima “borçlu” olarak çıkar. Kendisine bağışlanan makamlar, mekânlar, imkânlar vs. aslında birer borçtur. Veren el, vakti geldiğini düşündüğü anda hepsini hızla geri alır. İhsan ediliş biçimi sorgulanmayan bir şeyin, geri alınış biçimini sorgulamak nafiledir.

* Siyaset kurumuyla aşırı derecede içli-dışlı olan kurumların siyasetin sillesini yeme nöbeti, sırayladır. Bugün makbul olan, yarın ‘düşük’ hale gelir. Düşenler, zamanla yükselir. Bu döngü, böyle sürer gider. Bu, siyasetle kurulan ilişkinin getirdiği ölümcül bir risktir.

* Halkın geneli, yukarıdaki bu tepişmeden habersizdir, alaka da duymaz. Millet, -malum tabirle- ekmeğinin peşindedir. Sıradan vatandaş, ideallerle ve kitapları süsleyen beylik cümlelerle ilgilenmez; günlük ihtiyaçlarına, güdülerine ve kendi minik istikbaline odaklanır.