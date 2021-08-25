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Mars'a ait bu fotoğraflar tek kelimeyle olağanüstü!
GENEL
25.08.2021, 14:54
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#corona virüsü
#koronavirüs
#aşı
#çevreci gösteri
#Türkiye
#seçim
#fesih
#YPG Halep
#sun yat-sen
#CHP Hikmet Çetin
#drone
#Hubey
#Hasan Hüseyin Ceylan
#kenyatta Ankarada 2014
#silvan karakol apo posteri
#Uygur çocuk
#ingiliz analist
#Vatan Partisi
#Suriye patlama
#Irak maliki