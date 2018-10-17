Ara Güler: Fotoğrafçı değil gazeteciyim

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Usta gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler, "Ben de gazeteciyim. Fotoğrafçı değilim. Fotoğrafçı ile gazeteci arasındaki fark budur. Fotoğrafçı bomba patlar kaçar. Ama gazeteci peşinden gider olayı yakalamaya çalışır. Ben de bu yaşa kadar ona göre çalıştım" dedi.

Beşiktaş Belediyesi ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğince usta yazar Yaşar Kemal'in Ara Güler tarafından çekilen fotoğraflarından oluşan "Yaşar Kemal'e Bir Ara'lık Bakış" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi'ndeki sergi açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdür Yardımcısı ve sergi küratörü Veysel Uğurlu, "Sergide Ara Güler'in objektifinden Yaşar Kemal fotoğrafları yer alıyor. Ara Güler ve Yaşar Kemal iki efsane ismimiz. Değişik zamanlarda karşılaşmışlar. Ara Güler, 'Yaşar Kemal'i İstanbul'da ilk ben karşıladım' diyor" dedi.

Usta gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler ise, Yaşar Kemal'in eserleriyle hayatı insanlara en iyi şekilde aktardığını vurgulayarak, "Ben de gazeteciyim. Fotoğrafçı değilim. Fotoğrafçı ile gazeteci arasındaki fark budur. Fotoğrafçı bomba patlar kaçar. Ama gazeteci peşinden gider olayı yakalamaya çalışır. Bu farkı anlamak lazım. Fotoğrafçı düğmeye basan adam değil, iş yapan adamdır. Ben de her şeyi gazetecilik tarafından düşündüm ve bu yaşa kadar ona göre çalıştım. Yani benim kadar yaşayan uzun gazeteci yok" diye konuştu.

Ara Güler tarafından çekilen 44 Yaşar Kemal fotoğrafının yer aldığı sergi, 31 Mart'a kadar görülebilecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 00:40