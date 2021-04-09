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Instagram ve Facebook çöktü

Sosyal medya devleri Instagram ve Facebook'a gece saatlerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

Medya 09.04.2021, 08:19
Instagram ve Facebook çöktü

İnternet sitesi "downdetector.com"da yer alan bilgiye göre, kullanıcıların Instagram ve Facebook'a TSİ 24.00 itibarıyla erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

Instagram ve Facebook'tan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki siteye erişim kısa süre sonra tekrar sağlandı.

GEÇEN AYDA ÇÖKMÜŞTÜ

Geçen ayda instagram, Facebook, Whatsapp uygulamalarında çökme problemi yaşanmıştı.

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#Instagram #facebook
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