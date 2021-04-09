Instagram ve Facebook çöktü
Sosyal medya devleri Instagram ve Facebook'a gece saatlerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.
Medya 09.04.2021, 08:19
İnternet sitesi "downdetector.com"da yer alan bilgiye göre, kullanıcıların Instagram ve Facebook'a TSİ 24.00 itibarıyla erişimde sorun yaşadığını bildirdi.
Instagram ve Facebook'tan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki siteye erişim kısa süre sonra tekrar sağlandı.
GEÇEN AYDA ÇÖKMÜŞTÜ
Geçen ayda instagram, Facebook, Whatsapp uygulamalarında çökme problemi yaşanmıştı.
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