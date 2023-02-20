Instagram ve Facebook'ta ücretli onaylı hesap dönemi

Meta Verified (Onaylı hesap) internet tarayıcılar için ayda 11,99 ABD dolarına, iPhone kullanıcıları için 14,99 ABD dolarına mal olacak.

Uygulama, bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda'da satışa sunulacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın sosyal medya uygulamalarında güvenliği ve özgünlüğü artıracağını söyledi.

Karar, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın Kasım 2022'de premium Twitter Blue aboneliğini uygulamaya koymasının ardından geldi.

Meta'nın ücretli abonelik hizmeti henüz işletmeler için mevcut değil, ancak herhangi bir kişi doğrulama için ödeme yapabilir.

Rozetler veya "mavi tikler" yüksek profilli hesapların orijinalliğini belirtmek için doğrulama araçları olarak kullanılıyor.

Meta, internet sitesinde yaptığı bir açıklamada, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi bir rozet, gönderileri için daha fazla görünürlük, taklitçilere karşı koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağını söyledi.

Şirket, değişikliğin daha önce doğrulanmış yani mavi tik almış hesapları etkilemeyeceğini söyledi, ancak ücretli özellik sayesinde doğrulanan bazı küçük kullanıcıların görünürlüğünde bir artış olacağını kaydetti.