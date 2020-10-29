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RTÜK Tele 1 kanalındaki yayın hakkında inceleme başlattı

Tele 1 ekranlarında kamuoyunu rahatsız eden açıklamaların ardından açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanalda yapılan yayın hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Tele 1 kanalındaki yayın hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, yazılı açıklamasında, Tele 1 yayınında Türk polisi ile ilgili yapılan açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını ve söz konusu yayınla ilgili RTÜK olarak inceleme başlatıldığını belirtti.

"Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır."

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