Sosyal medya yaptırımlarına dünyadan örnekler

Yalan terörüyle mücadele kapsamında sosyal medya düzenlemesi çalışmaları sürerken, AK Parti, birçok ülkenin hayata geçirdiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili rapor hazırladı. Ülkelerin sosyal platformlarına yönelik uygulanan yaptırımların dikkat çektiği raporda, dünyada 4.20 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu, yine dünya nüfusunun yüzde 53.6’sının aktif sosyal medya kullandığı belirtildi.

DÜNYADA PARA CEZALARI

İrlanda, Almanya, Avustralya, Rusya ve Çin’de sosyal medya platformlarına getirilen yükümlülükler ve bunu yerine getirmeyenlere yönelik uygulanan yaptırımlar anlatıldı.

Rapordaki, söz konusu ülkelere ilişkin ayrıntılar şöyle:

İrlanda: WhatsApp’a 225 milyon avro para cezası verildi. WhatsApp’tan bir dizi belirli düzenleyici eylemde bulunarak faaliyetlerini AB veri kurallarıyla uygun hale getirmesini de istedi. 2020 sonu itibariyle WhatsApp ve Instagram hakkında 14 ayrı soruşturma başlattı.

Almanya: Hükümet, Almanya’daki platformlarında var olan yasa dışı faaliyetlerle ilgili yeterli bildirim yapmadığı için Facebook’a 2 milyon avro ceza verdi.

YÖNETİCİ SORUMLU

Avustralya: Nefret Uyandırıcı Şiddet İçeren Materyal Kanunu ile sosyal medya şirketlerin içerik kaldırma taleplerine uymaması halinde yöneticilerine 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Sosyal medya platformlarına küresel cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası kesilebilecek.

Rusya: Rusya’daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasanın ihlal edilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter, Facebook ve WhatsApp’a toplam 36 milyon ruble para cezası verdi. Benzer ihlallerden dolayı Linkedln, 2016’da yasaklandı.