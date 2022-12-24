TRT World, siyasi mesaj içeren Reuters iş ilanına benzer dille yanıt verdi

İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye'de Büro Şefi Yardımcısı" alınacağına dair iş ilanında siyasi kampanya içerikli bir dil kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarında modern laik geleneklerden uzaklaşıldığının iddia edildiği ilanda, enflasyon ve Türk lirasına ilişkin olumsuz değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu ilana, Türkiye'nin uluslararası alanda etkili, İngilizce yayın yapan kanallarından TRT World'den benzer dille yanıt geldi.

TRT World, Londra'da muhabir alımı için verdiği ilanda, Reuters'ın ilanındaki ifadelere göndermede bulundu.

İlanda, İngiltere’deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi.

TRT World ilanında, İskoç hükümetinin bağımsızlık taleplerinin İngiltere’nin birliğini tehdit ettiği, yüksek enflasyon ve poundun değer kaybetmesinin İngiltere’nin istikrarsız siyasetini tehlikeye attığı vurgulandı.

Herhangi bir siyasi liderin hedef alınmadığı ilanda şu ifadeler yer aldı:

"Britanya hükümetlerinin art arda gelen Kovid-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması, İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri. ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var."