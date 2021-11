Twitter Blue ABD'de hizmete girdi

Haziran ayında Avustralya ve Kanada'da test edilen Twitter Blue, ABD ve Yeni Zelanda'da hizmete girdi.

Twitter Blue aboneleri, tweetlerini paylaşmadan önce 30 saniyelik bir gözden geçirme hakkına sahip olacak.

Reklamsız makale okuma imkanı

Aboneler, The Washington Post, USA Today, The Atlantic, The Daily Beast, Rolling Stone, BuzzFeed, Insider ve The Hollywood Reporter gibi ABD haber sitelerinden gelen makaleleri reklamsız okuyabilecek.

Hizmetten elde edilen gelir haber kuruluşları ile paylaşılacak.

Twitter Blue üyelik ücreti ne kadar?

Twitter Blue'yu kullanmak isteyenler, aylık 3 dolarlık abonelik ücreti ödeyecek.

Twitter yetkilisi Sara Beykpour, abonelik hizmetinin siteyi çoğunlukla mobil cihazlarda kullanan, "haber bağımlılarını" veya yeni özellikleri erkenden benimseyen kişileri hedeflediğini söyledi.

Beykpour bildiğimiz Twitter'ın ise şimdiki gibi her zaman ücretsiz olacağını ifade etti.