Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım hazırlığı

Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin hazırlıkları sürüyor.

Teklif hazırlanırken birçok ülkeden örnekler incelendi.

Düzenlemenin 3 ana başlıktan oluşması bekleniyor.

Sosyal medyada dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek.

Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanacak.

"Dezenformasyon, terör kadar tehlikeli"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal dezenformasyon tehlikesiyle ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık 7-8 aydan beri Dezenformasyonla Mücadele Kanununu çalışıyoruz. Dezenformasyon bir bumerang gibi dönüp hepimizi vuracak bir tehdit. Avrupa Birliği dezenformasyonla ilgili, özellikle internet ortamıyla ilgili 2 tane kırmızı çizgi belirledi. Bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi dezenformasyonla mücadele çünkü dezenformasyon, terör kadar tehlikeli."

Düzenleme yakında Meclis'e gelecek

Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" kişiliğe sahip. Yeni düzenlemeyle, Türkiye'deki temsilcilerin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.

Teklifin bir başka ayağı ise internet medyası olacak. İnternet haberciliği de yasal altyapıya kavuşturulacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, düzenlemenin çok yakında Meclis takvimine gireceğini söyledi.