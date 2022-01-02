Firavun için inşa edilen tapınakta büyük bir "çöplük" keşfedildi

Arkeologların açıklamasına göre yığında Bereket ve Doğurganlık Tanrıçası Hathor'a sunulan heykelcikler gibi çok sayıda adak bulundu.



Çöp yığını Luksor kenti yakınlarındaki Deyrü'l Bahri adlı arkeolojik alanda yer alan Hatşepsut Tapınağı'nda keşfedildi. Çöplükten çıkarılan eserlerin çoğu, MÖ 1550 ve 1070 arasında 18, 19 ve 20. hanedanlıkları kapsayan Yeni Krallık Dönemi'ne tarihlendi.

Polonya-Mısır Arkeoloji ve Koruma Seferi Direktörü Patryk Chudzik, "Bu mezarda bulunan Hathor adakları, Hatşepsut Tapınağı'nın bu bölümünün ibadet için kullanılmadığını ve buraya çöp atmalık bir yer olarak muamele edildiğini gösteriyor" dedi.

Dünya Tarihi Ansiklopedisi'ne göre Hatşepsut, Tanrıça Hathor'a hep dua ediyordu. Bu nedenle arkeologlar, tapınakta tanrıçaya adanmış bir şapel bulduklarında şaşırmadı.

Hathor'a atfedilen şapeli araştıran arkeologlar 2021 baharında bu çöp yığınıyla ve bir mezarla karşılaştı. Çöp yığınındaki eserler Yeni Krallık Dönemi'ne tarihlense de mezarın kendisinin bir önceki dönem olan Orta Krallık'tan kaldığı anlaşıldı.

Polonya Akdeniz Arkeolojisi Merkezi'nde görev yapan Chudzik, "Onu bulduğumuzda, mezar kaya enkazıyla doluydu" ifadelerini kullandı.

Livescience'a konuşan arkeolog, "Hathor adaklarından en eskileri 18. hanedanlığa tarihlenirken, diğerleri 19. ve 20. hanedanların saltanatı sırasında yapılmıştı" diye ekledi.

Arkeologlara göre 15 metrelik bir koridor boyunca uzanan çöp yığınında seramik ve kil kaplar, yine kilden yapılmış inek heykelcikleri, kireçtaşı ve granit heykel parçaları, Hathor'u temsil eden küçük fayans heykelcikler ve çeşitli muskalar vardı.



Chudzik, "Bu eşyalar ilk olarak Antik Mısırlılar tarafından Hathor Şapeli'ndeki mezarın yukarısına bırakılmıştı. Muhtemelen o kadar çok adak sunuluyordu ki yeni nesneler için boş yer kalmıyordu" dedi:

Bu nedenle Hatşepsut Tapınağı'ndaki rahiplerin zaman zaman bunları toplayıp tapınak alanının dışına çıkararak çöp birikintileri oluşturduğunu düşünüyoruz.

Öte yandan, Chudzik "Bunlar sadece ön sonuçlar" diye ekledi:

Daha fazlası için malzemelerin kapsamlı çalışması tamamlanana kadar beklemeliyiz.

Kaynak: Independent Türkçe, Livescience