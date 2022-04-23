Japonya'da QR kodlu ve otomatlı modern mezarlıklar

Yüzölçümü olarak fazla büyük olmayan ülkede geleneksel mezarlık yerleri artık astronomik ölçüde pahalı ve yerleşim yerlerine uzakta. Bu nedenle pek çok kişi kaybettikleri yakınları için 'modern mezarlık' konseptini kullanmaya başladı.

60 yaşındaki Masayo Isurugi de onlardan biri. Tokyo şehrinde şık bir binasının altıncı katında yer alan bir kabinine kimlik kartıyla giriş yapıyor ve burada ölen kocasının küllerinin içinde yer aldığı 'Zuşi' adı verilen kutuyu görebiliyor.

Bu kutuyu onun önüne tıpkı meşrubat otomatlarında olduğu gibi robotik kollu bir sistem getiriyor. Eşinin zushi kutusunun merkezde yer aldığı parlak, koyu taştan bir sunak beliriyor ve bir monitörde de eşinin fotoğrafı çıkıyor.

Japonya'da giderek daha fazla sayıda insan mezarlık ve yas konusundaki gelenekleri ve tabuları kırıyor.

Yüzölçümü olarak fazla büyük olmayan ülkede geleneksel mezarlık yerleri artık astronomik ölçüde pahalı ve yerleşim yerlerine uzakta. Bu nedenle pek çok kişi kaybettikleri yakınları için 'modern mezarlık' konseptini kullanmaya başladı.

60 yaşındaki Masayo Isurugi de onlardan biri. Tokyo şehrinde şık bir binasının altıncı katında yer alan bir kabinine kimlik kartıyla giriş yapıyor ve burada ölen kocasının küllerinin içinde yer aldığı 'Zuşi' adı verilen kutuyu görebiliyor.

Bu kutuyu onun önüne tıpkı meşrubat otomatlarında olduğu gibi robotik kollu bir sistem getiriyor. Eşinin zushi kutusunun merkezde yer aldığı parlak, koyu taştan bir sunak beliriyor ve bir monitörde de eşinin fotoğrafı çıkıyor.

AFP'ye hislerini aktaran Isurugi, "Başlangıçta, bu tesislerin soğuk hissedebileceğini ve toprak üzerinde geleneksel bir mezarı tercih edebileceğimi düşündüm. Şimdi ise farklı düşünüyorum. Artık, nadiren ziyaret edebileceğim pratik olmayan ve bakım gerektiren bir aile mezarına sahip olmaktansa, istediğim zaman ziyaret edebileceğim ve dua edebileceğim bu tarz bir yerin olmasının daha iyi olduğunu hissediyorum."

Kuramae-ryoen isimli bu tesis, Isurugi'nin evinden sadece kısa bir otobüs yolculuğu mesafesinde ve o da bu sayede iş çıkışlarında gelip ziyaret edebiliyor.

Geleneksel olarak Japonya'da ölenler nesiller boyu kullanılan ve ailenin en büyük oğulları tarafından bakılan aile mezarlarına yerleştiriliyor.

Ancak Japonya'nın orantısız bir şekilde yaşlanan nüfusu, bakıma ihtiyaç duyan yeni mezarların sayısının artması ile bunu yapmaya istekli ve yetenekli genç insanlar arasında bir dengesizlik yarattı.

Aileler giderek ata mezarlıklarından uzaktaki kentsel alanlara taşınınca da birçok yaşlının geleneksel sorumluluğu üstlenebilecek çocukları kalmadı.

Yeni bir tarz

Kuramae-ryoen tesisini denetleyen keşiş Tomohiro Hirose, yaklaşık 300 mezarlı geleneksel bir mezarlıktan sorumlu. Hirose AFP'ye verdiği demeçte, "geleneksel mezarların yaklaşık yarısı için artık ailede onlara bakacak kimse yok" diyor.

İşte bu sorunu çözmek için, ölmüş olanların kalıntılarını otuz yıla kadar saklamayı teklif eden modern, kapalı mezarlık tesisleri ortaya çıktı.

30 yıl sonra küller sonunda toplu anıtlara aktarılacak ve sadece bazı kişiselleştirmeler sağlamak için plaklara bireysel isimler veya QR kodları kazınacak. Keşişler ölenlerin ruhları için dua etmeye devam edeceklerine söz veriyorlar.

Japon başkentinde yoğun bir bulvara bakan Kuramae-ryoen, her biri sekiz kişinin küllerini alabilen 7 bin zuşi kutusu depolayabiliyor. Endüstriyel istifleme raflarına sahip olan tesisin rağbet görmesi halinde benzerleri pek çok yerde daha açılabilir.

Hirose, "Bu yeni bir tarz sunuyor. Birçok aile mezarlarını ziyaret etmeyi daha kolay buluyor ve bu şekilde eski sevdiklerine daha çok dua edebiliyorlar" diyor.

Modern mezarlık alanları genellikle daha ucuz. Bu tesislerde ortalama fiyat yaklaşık 7 bin 100 dolar civarında. Bu da geleneksel bir mezarlığın maliyetinin yarısı anlamına geliyor.