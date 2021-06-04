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Mısır, Gazze'nin yeniden imarına destek için düzinelerce iş makinesi gönderdi
GENEL
04.06.2021, 18:05
1/19
Mısır, İsrail saldırılarında hasar gören Gazze Şeridi'nde imar çalışmalarına destek amacıyla ekip ve ekipman yardımında bulundu.
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#mescidi aksa
#corona virüsü
#koronavirüs
#Ali Botan
#Lieberman Erdoğan
#Almanya Irak Merkel
#Muhammad Aga ilçesi
#üniversite rektör atama
#Kudüs Alimler ve Davetçiler Heyeti
#ABD siyahi gence işkence
#suriye MSF
#ABD Milli güvenlik Kurulu
#Nijerya kilise çökmesi
#türkiye fransa Ermeni yasası
#Moskova Mehmet Görmez
#TBMM Plan Bütçe Komisyonu
#Mersin Arkeoloji Müzesi
#suudi aabistan
#Halife bin Hamad Al Sani
#Doğum yardımı