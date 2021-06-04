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Mısır, Gazze'nin yeniden imarına destek için düzinelerce iş makinesi gönderdi

GENEL 04.06.2021, 18:05
Mısır, Gazze'nin yeniden imarına destek için düzinelerce iş makinesi gönderdi
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Mısır, İsrail saldırılarında hasar gören Gazze Şeridi'nde imar çalışmalarına destek amacıyla ekip ve ekipman yardımında bulundu.