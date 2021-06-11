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Müsilaj uzaydan bile gözüküyor

GENEL 11.06.2021, 11:52
Müsilaj uzaydan bile gözüküyor
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.