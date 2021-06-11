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Müsilaj uzaydan bile gözüküyor
GENEL
11.06.2021, 11:52
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#El-Baci Kaid es-Sibsi
#ben gurion havalimanı
#Cezayir deprem
#chagos adası
#ingiltere siviller
#Butto
#erdoğan bahreyn
#trump destek
#Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
#İzolasyon Tedbirleri
#hac 2018
#libya birlik hükümeti
#libya askeri
#Kim Jongun
#halkbank
#mahmut erol kılıç
#gürsel baran
#Soçi