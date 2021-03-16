Eurovision şarkısı reddedilen Belarus, yeni parça hazırlıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ise 13 Mart'ta yaptığı bu hamlenin politik olduğunu belirtmişti.

Reuters'ın haberine göre şarkının sahibi Galasy ZMesta adlı grup, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestoları eleştirmesiyle biliniyor.

"Size hizaya gelmeyi öğreteceğim"

"Size hizaya gelmeyi öğreteceğim" gibi sözler içeren söz konusu şarkı muhalefetin tepkisini çekmiş, Avrupa Parlamentosu'nda ülkenin yarışmadan atılması çağrıları yapılmıştı.

Parçayı eleştiren kişiler, eserin kabul edilmesinin Lukaşenko rejimini meşrulaştıracağını belirtmişti. 2005'te Belarus'u Eurovision'da temsil eden şarkıcı Anjalika Ahurbaş şu ifadeleri kullanmıştı:

Şarkı Belarus halkıyla ve ülkede olup biten her şeyle alay ediyor. Lukaşenko'nun kana susamış rejiminin herhangi bir temsilcisini kabul etmek yanlış bir hamle olur.

AYB'nin açıklamasında şarkıya yönelik tepkilerin Eurovision'un itibarını zedeleyeceğine de dikkat çekildi. Şarkının değiştirilmesi ya da yeni bir şarkı gönderilmesi talep edilirken aksi takdirde Belarus'un diskalifiye riskiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Lukaşenko'ya göreyse bu, Belarus'un diğer ülkeler tarafından kuşatılmasının başka bir örneği:

Bize her cephede baskı yapıyorlar. Bunu Eurovision'da bile görüyorum. Başka bir şarkı yapacağız. Bunun tamamen politikleştiğini anlıyorsunuz.

Ne olmuştu?

Belarus'u 27 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Ağustos 2020 seçimlerini kazanmasıyla ülkede tartışmalar alevlenmişti. Zira muhalefet seçimde hile yapıldığını öne sürmüş ve Lukaşenko'ya karşı protestolar düzenlenmeye başlanmıştı.

Lukaşenko yönetimi protestoları sert biçimde bastırırken binlerce protestocu gözaltına alınmıştı. Muhalif isimler ya hapse girmiş ya da başka bir ülkede sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.