Kur'an ayetlerini şarkı yapan İranlı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de konser verecek olmasına tepkiler büyüyor

New York Times tarafından "İran'ın Bob Dylan'ı" olarak adlandırılan ünlü sanatçı Mohsen Namjoo, orkestrasıyla 5 konserlik turne için aralık ayında Türkiye'ye gelecek. Namjoo, Kur'an ayetlerinden şarkı yaptığı için İran tarafından 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları sanatçının Türkiye'de konser verecek olmasından dolayı oldukça rahatsız. Bunun için @tcbestepe, @TC_icisleri, @TC_Disisleri ve @TCKulturTurizm'i etiketleyerek bu konserlerin iptal edilmesi için paylaşımda bulunuyorlar.