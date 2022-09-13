Kur'an ayetlerini şarkı yapan İranlı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de konser verecek olmasına tepkiler büyüyor
İranlı sanatçı Mohsen Namjoo, 5 konserlik turne için aralık ayında Türkiye'ye gelecek ancak sanatçıya sosyal medyadan yoğun tepki var.
Müzik 13.09.2022, 20:22 14.09.2022, 16:29
New York Times tarafından "İran'ın Bob Dylan'ı" olarak adlandırılan ünlü sanatçı Mohsen Namjoo, orkestrasıyla 5 konserlik turne için aralık ayında Türkiye'ye gelecek. Namjoo, Kur'an ayetlerinden şarkı yaptığı için İran tarafından 5 yıl hapse mahkum edilmişti.
Sosyal medya kullanıcıları sanatçının Türkiye'de konser verecek olmasından dolayı oldukça rahatsız. Bunun için @tcbestepe, @TC_icisleri, @TC_Disisleri ve @TCKulturTurizm'i etiketleyerek bu konserlerin iptal edilmesi için paylaşımda bulunuyorlar.
Kaynak: AA
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