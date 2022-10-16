Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Haitili grubun yirminci yıl dönümünü kutlamak üzere müzik severler Accor Arena'da bir araya geldi ancak bir kutlama gecesi olması planlanan konser dramatik bir hal aldı.

Carimi müzik grubu tarafından şarkı söylemesi için sahneye davet edilen Mikaben, yaklaşık 10 bin kişinin önünde "Ou Pati" adlı hit parçasını seslendirdikten sonra sahneden inerken yere yığıldı.

Le Parisien gazetesine göre sağlık görevlileri olay yerine hızla ulaşmış olmalarına rağmen şarkıcıyı hayata döndüremediler.

Olay sonrası yetkililer seyircilerden salonu terk etmelerini istedi.

Şarkıcı Mikaben, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.

1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve Mikaben takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu.

Krézi müzik grubunu kuran Mikaben 2013'te "I miss you" ile Carimi'nin hit şarkılarında yer almıştı.

Sevenleri sosyal medyada şoke olduklarını belirten mesajlar paylaşırken, Haiti Başbakanı Ariel Henry de Mikaben'in ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduğunu yazdı.

Kaynak: Euronews