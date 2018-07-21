Ünlü müzisyen Tom Jones Türkiye'ye geliyor

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinin heyecanla beklenen ismi Tom Jones, 30 Temmuz Pazartesi akşamı dinleyicileriyle buluşacak. 1960'ların öne çıkan en önemli seslerinden biri olan ve şarkıları tüm dünyada nesiller boyu dinlenerek her dönem müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan Tom Jones, Türk dinleyiciler için sahne alacak.

60'lı yılların yetiştirdiği ve kısa sürede müziğiyle tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen İngiliz asıllı dünyaca ünlü müzisyen Tom Jones, uzun yıllar Pop, Blues, Rock ve Caz vokalliği yaptı. Müzik kariyeri boyunca Delilah, It's Unusually, Love me Tonight gibi popülerliği günümüze kadar ulaşan birçok kült şarkıyı kendinden sonraki nesillerle de tanıştırdı. Albümleri kadar sinema tarihinin önemli filmlerinin de soundtracklerine imza atan Jones, beyazperdenin en önemli yapımlarından James Bond serisinin ilk filmine Thunderball şarkısı ile hayat verdi.

Regnum Carya'nın bu yıl ilk kez düzenlediği ve yerli yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen Live in Concert serisi, Goran Bregoviç ve Rita Ora gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra bu kez efsane vokal Tom Jones'u ağırlayacak.