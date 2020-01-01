Navarin’de Osmanlı donanmasının yakıldığı gün..

Navarin Baskını, denizcilik tarihi bakımından da önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu baskın, yelkenli donanmaların giriştiği son büyük savaş oldu. Bundan sonra denizcilikte yeni bir çağa girilmiş ve artık buharlı gemiler çağı başlamıştır.



Yunan tarihi ile Osmanlı denizcilik tarihinin en önemli çakışma noktalarından biri, Yunanistan’ın Navarin Limanı’nda bulunan Osmanlı donanmasının, 1827 yılında İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının ortak harekâtıyla beklenmedik bir biçimde baskına uğratılarak yok edilmesidir.