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Oğlunun doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı
GENEL
26.05.2021, 16:07
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#emine erdoğan
#meksika
#Japonya
#Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi
#Atatürk Havalimanı
#Yunanistan
#Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez
#somali
#istanbul kar
#sefer
#Fiş S
#6 ocak 2021
#karantina
#BM
#firavun
#Afrika yatırım
#AB
#deprem