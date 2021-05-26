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Oğlunun doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı

GENEL 26.05.2021, 16:07
Oğlunun doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı.