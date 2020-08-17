17 Ağustos depremine dikkat çekmek için 'batık şehri' görüntülediler

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ile birlikte 17 Ağustos Gölcük Depremi’nde sular altında kalan Değirmendere’ye dalış yaptı. ‘Batık şehrin’ son halini kameraya kaydeden ikili, bu işi depreme yeniden dikkat etmek için yaptıklarını anlattı.

‘DEPREMİ 1 GÜN DEĞİL HER GÜN DÜŞÜNMELİYİZ’

Moriwaki ile batık şehirde incelemeler yaptığı aktaran Ceylan, “Depremin su altında bıraktığı izler doğal bir resif oluşturarak, bir çok canlıya ev sahipliği yapıyor olsa da depremin su altında yaşayan izlerini oluşturuyor. Deprem riski yaşayan ülkemiz açısından bu izlerin sürekli hatırlanması çok önemli. Su altındaki batık şehir depreme hazırlıklı bir toplum olmamız gerektiği noktasında bizlere ip uçları veriyor” dedi. Ceylan şöyle devam etti:

“Değirmendere batık şehir aslında depremi hiç unutmamamız gereken bir yer. Su altında kalan bir dondurmacının malzemelerini, o dönemde denize sıfır olan ve turistik olarak da değeri yüksek olan Koruk Oteli, çocuk ayakkabısını, tavayı ve çınar ağacını görüntüledim. Tuzlu suya rağmen bazı çınar ağaçlarının köklerinin hala yeşil olduğunu gördüm. Önceki çekimlerimde araba vardı ama yeni çekimlerimizde yok çünkü tamamen kum altında kalmış. Bu ülke sadece 17 Ağustos’ta depremi hatırlamamalı, her zaman hatırlamalı. Japonya ile aramızdaki fark bu. Onlar deprem gerçeği ile yaşıyor. Bizde bu yapılmıyor. Sadece 17 Ağustos günü depremi hatırlarsak deprem geldiği zaman elimizden bir şey gelmez. Bu çalışmamla depremi bir gün değil her gün düşünmemiz gerektiğini vurguladım.”

‘TÜRKİYE DEPREMDEN SONRA YAŞANANLARI UNUTTU’

Yoshinori Moriwaki, deprem uzmanı olduğu için Marmara depremi sonrası Japonya tarafından Türkiye’ye gönderildiğini söyledi. Depremden beri Türkiye’de yaşadığını ifade eden Moriwaki, Türkiye’nin depremlerden sonra yaşananları unuttuğunu, Japonya’da ise insanların deprem gerçeği ile yaşayıp çözümler ürettiğini belirtti. Üç sene önce dalışa başladığını vurgulayan Moriwaki “Işıkara hocanın da söylediği gibi ‘İnsanları deprem öldürmedi, binalar, kaçak yapılar öldürdü.’ Türkiye yaşanan büyük depremden bir ders almış gibi durmuyor. Herkese depremin nasıl olduğunu anlatmak lazım. Tecrübelerimiz doğrultusunda aynı hataya düşmemek için herkes çalışıyor. Türkiye’de teknoloji iyi ama kaçak binalar çok. Japonya’da daha büyük depremler oluyor ama bir şey olmuyor çünkü herkes hazır. Eğitim çok önemli, yaşıyorsunuz ama sonra unutuyorsunuz. Japonya’da deprem tatbikatı her ay yapılıyor. Türkiye’de de böyle olmalı” diye konuştu.

Kaynak: AA