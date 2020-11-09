1912..Selanik Kaybedildi 

Balkan savaşları sırasında Makedonya’yı kaybeden Osmanlı Devleti, 8 Kasım 1912 günü Selanik’i de Yunan kuvvetlerine terk etmek zorunda kaldı.

Selanik ilk olarak 1392’de Yıldırım Bayezit tarafından alınmıştı. Fetret devrinde bir ara elden çıkan Selanik II. Murat zamanında tam olarak hakimiyet altına alınmıştı.

Selanik Osmanlı Devletinin Balkanlardaki en önemli şehirlerinden birisiydi.

Selanik etnik ve dini kökenleri farklı insanların oluşturduğu zengin bir kültürel yapıya sahipti.

Selanik şehri Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya açılan en önemli kapısıydı. Kültürel çeşitliliğin yanında siyasi olarak ta oldukça hareketliydi.