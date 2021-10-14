1979 ara seçimleri
42 yıl önce bugün gerçekleştirilen seçimlerde 50 senatörden 33’ünü Adalet Partisi kazanmış, boş bulunan 5 milletvekilliğini de yine AP almıştı. Bu gelişmeyle birlikte Başbakan Bülent Ecevit istifa etmiş, MHP ve MSP’nin desteğiyle Demirel 6. kez Başbakan olmuştu.
Olaylar 14.10.2021, 19:45
1979 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Ara Seçimleri, TBMM 16. Yasama Dönemi içerisinde boşalan 5 milletvekilliği için yapılmıştır. Seçimler, 14 Ekim 1979'da Konya, Manisa, Edirne, Muğla ve Aydın olmak üzere 5 ayrı seçim bölgesinde gerçekleştirilmiştir.
1977 Seçimlerinde çoğunluğu CHP'ye oy veren Edirne ve Konya illerinin milletvekillikleri dahil olmak üzere 5 milletvekilliğinin hepsini Ana Muhalefette yer alan Adalet Partisi kazanmıştır.
Seçim sonrası Bülent Ecevit Başbakanlığındaki 42. Hükûmet düşmüş, MHP ve MSP'nin dışarıdan desteği ile Adalet Partisi, bir azınlık Hükümeti olan 43. Hükûmeti kurmuştur.
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