28 yıl önce sabah namazında katledildiler

25 Şubat 1994 tarihinde Filistin'in El Halil şehrinde bulunan İbrahim Camii'nde büyük bir katliam gerçekleştirildi.

Ramazan ayında sabah namazının kılındığı esnada, katliamın faili ve eski bir İsrail ordu mensubu olan Yahudi Baruch Goldstein otomatik silahıyla camiden içeri girdi. Cami avlusundaki İsrail askerleri Baruch'u durdurmadı.

Yaklaşık 800 kişinin sabah namazını kıldığı esnada Yahudi saldırgan önce Müslümanların üzerine el bombası attı, daha sonra ateş açmaya başladı.

Katliamda en az 29 kişi hayatını kaybederken yüzden fazlası ise yaralandı.

Yahudi saldırgan daha sonra cami cemaati tarafından linç edilerek öldürüldü. Goldstein'in saldırı sırasında başka İsrail askerleriyle de yardımlaştığı ileri sürüldü.

Katliamın ardından Filistin'de çıkan olaylarda da en az 20 Filistinli İsrail askerlerince katledildi.

Saldırı sonrası kapatılan Halil İbrahim Camii, yeniden açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilecek biçimde ikiye bölündü.

Kaynak: Mepa News