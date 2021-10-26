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88 yıl önce bugün kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı verildi

Bundan tam 88 yıl önce, 26 Ekim 1933'te kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanındı.

Olaylar 26.10.2021, 17:52
88 yıl önce bugün kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı verildi

Türk Devrimi sürecinde modern yaşamın simgesi olarak kadınların öne çıkarıldığı hep söylenegelmiştir. Ne var ki bu söylentiye rağmen kadınlara medeni hakları uzun bir aradan sonra peyderpey verilmiştir.

Cumhuriyetin kurulmasından tam 10 yıl sonra 1933 yılında köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetlerine kadınların da seçilme hakkı ancak verilebilmiştir. Aydın İli Demircidere Köyünde yapılan seçimler sonrasında, Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olarak Gül Hanım seçilmişti.

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#kadın #26 ekim 1933 #muhtar
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